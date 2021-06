Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak előzményeiről. ","shortLead":"A vezető amerikai híroldalon részletes beszámoló jelent meg a szombati, Fudan egyetem elleni tüntetésről és annak...","id":"20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75894b31-fb39-4522-88b4-43884a7d9d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b27f0-31fe-4209-bf06-7d519e6f0cd4","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Cimlapon_szamolt_be_a_CNN_a_Fudan_elleni_tuntetesrol","timestamp":"2021. június. 06. 11:21","title":"Címlapon számolt be a CNN a Fudan elleni szombati tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt Valter Attilával és Dina Mártonnal.\r

","shortLead":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt...","id":"20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e15c62-6389-45ac-b2c1-2526b9dc7a4a","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","timestamp":"2021. június. 06. 16:45","title":"Százak köszöntötték örömtekeréssel a Giro d'Italia magyar sztárjait a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva a légkörben.","shortLead":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva...","id":"20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30984223-db06-40ec-9e3b-fb8bba6f570d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Izlandig jutó szaharai porszemeket azonosítottak magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","shortLead":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","id":"20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc282c22-23cd-4b14-8507-3634f65d4864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"Harckocsinak tűnik a páncélozott Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96381148-c728-4380-8c6d-f6082402f0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Ez történt: Kína bekapcsolta a 160 millió Celsius-fokos mesterséges Napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","shortLead":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","id":"20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7f03ee-d091-4fdf-b401-cc59cf6cb44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","timestamp":"2021. június. 07. 17:35","title":"Hivatalosan is megjött a legerősebb elektromos Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós kiképzést kaptak aknakeresésből.","shortLead":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós...","id":"20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04db41-0a72-488a-80ce-6cc6a567d779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Nyugdíjba vonul a kambodzsai óriáspatkány, amely pár év alatt 71 taposóaknát szagolt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]