[{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott az igazoltatása a Budapest Pride szerint.","shortLead":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott...","id":"20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366c23ed-8c5b-4b0e-ad57-6011ef9d310a","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","timestamp":"2021. július. 03. 19:28","title":"Lengyel aktivista akciózott a Parlamentnél a magyar kormány melegellenessége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetekben anyagi kár történt.","shortLead":"A balesetekben anyagi kár történt.","id":"20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ad5c-a1e4-4194-bb24-06e875bd407b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","timestamp":"2021. július. 03. 09:48","title":"Hat autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae6baa0-5028-4188-8546-d9ff687dfcd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A japán Aomori tartományban nemesített Juno Heart fajta szemeinek több mint 3 centiméteres az átmérője. Darabonként 80 ezer forintnak megfelelő összeget is adtak az idei első termésért.","shortLead":"A japán Aomori tartományban nemesített Juno Heart fajta szemeinek több mint 3 centiméteres az átmérője. Darabonként 80...","id":"20210703_draga_japan_cseresznye_aomori_hacsinohe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae6baa0-5028-4188-8546-d9ff687dfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671c77f9-9595-4698-bb68-2e0acea1298c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_draga_japan_cseresznye_aomori_hacsinohe","timestamp":"2021. július. 03. 09:35","title":"Ennyit aligha fizetne ki 15 szem primőr cseresznyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van szerencsénk. Teszten a Xiaomi és a Honor legújabb csuklón viselhető kütyüi.","shortLead":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van...","id":"20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ca8308-b04d-4a15-8dfe-2e5c2fdfe885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 17:00","title":"Mit tudnak a 16 ezer forintos kütyük, amik figyelik a légzésünket, mozgásunkat, alvásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik hullámának megállítására.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik...","id":"20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aa1583-4bfa-41dd-868a-362a00be3e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","timestamp":"2021. július. 04. 12:42","title":"Egyre több a súlyosan beteg koronavírusos Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","shortLead":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","id":"20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93bf996-95ab-40ed-b22b-eca6b339b4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","timestamp":"2021. július. 04. 13:27","title":"Németországban 8-10 ezer forint közti bírságot kapnának azok, akik nem mennek el a második oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95a65b8-1eed-4715-9a0a-454a49c79ffe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz válogatott egyik legjobbja csúnyán lesérült Belgium ellen, de csapattársai pont úgy búcsúztatták, ahogy az olaszoktól elvárná az ember.","shortLead":"Az olasz válogatott egyik legjobbja csúnyán lesérült Belgium ellen, de csapattársai pont úgy búcsúztatták, ahogy...","id":"20210703_Spinazzolat_vastapssal_es_oriasi_olelesekkel_bucsuztattak_csapattarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95a65b8-1eed-4715-9a0a-454a49c79ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c862e67d-6940-4e55-9953-e8c5ec15d7ff","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Spinazzolat_vastapssal_es_oriasi_olelesekkel_bucsuztattak_csapattarsai","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Spinazzolát vastapssal és óriási ölelésekkel búcsúztatták csapattársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]