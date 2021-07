Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a korábbiaknál hosszabb videókat töltsenek fel.","shortLead":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi...","id":"20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ca3c1b-fdc3-47b2-9610-74cac7e7dfcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","timestamp":"2021. július. 05. 10:03","title":"Változás a TikTokon: hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség pedig egyszerűen nem természetes.","shortLead":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség...","id":"20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948b576-a89f-4e96-9ea4-eae8e06cc95b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","timestamp":"2021. július. 06. 11:07","title":"Dopeman: A magyarok még soha nem éltek olyan jól, mint Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6","c_author":"Muharay Katalin","category":"elet","description":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte, fogadnak minden beoltott turistát, akkor is, ha az EU-ban nem elfogadott vakcinát kapták. ","shortLead":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte...","id":"20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3a1b79-1091-4597-badf-aaf75997bf77","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","timestamp":"2021. július. 05. 15:20","title":"Madeira felülbírálta az Európa Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tocilizumab és sarilumab életmentő lehet a koronavírusos betegek esetében az Egészségügyi Világszervezet szerint.","shortLead":"A tocilizumab és sarilumab életmentő lehet a koronavírusos betegek esetében az Egészségügyi Világszervezet szerint.","id":"20210707_uj_gyogyszer_WHO_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73902525-ea0f-420a-839f-3cc3774b162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_uj_gyogyszer_WHO_koronavirus","timestamp":"2021. július. 07. 05:55","title":"Két új gyógyszert javasol a WHO a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","shortLead":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","id":"20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00415dce-0d57-4b07-ac27-8c4879395b80","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","timestamp":"2021. július. 07. 06:15","title":"Dél-Koreában még a nyáron berobbanhat a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb698ce-fd25-4341-851f-8f9646d94918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédoknak tűnt fel, hogy valaki nagyban rámol. ","shortLead":"A szomszédoknak tűnt fel, hogy valaki nagyban rámol. ","id":"20210706_Nadragszijjal_bilincseltek_meg_a_felnitolvajt_Dunakeszin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb698ce-fd25-4341-851f-8f9646d94918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e52254e-f7cd-4100-9723-3699814a5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Nadragszijjal_bilincseltek_meg_a_felnitolvajt_Dunakeszin","timestamp":"2021. július. 06. 11:46","title":"Nadrágszíjjal \"bilincselték meg\" a felnitolvajt Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","shortLead":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","id":"20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308a3b7d-3371-4645-9896-1b50f3259790","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","timestamp":"2021. július. 06. 08:14","title":"A horvát Rimac céggel egyesül a Bugatti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438e6a70-37f3-4b5e-a4bd-9bb81d878445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai ipar egy ismert alakja digitális pénzzel látná el a rászorulókat, de cserébe ő is kér valamit: biometrikus adatot.","shortLead":"A technológiai ipar egy ismert alakja digitális pénzzel látná el a rászorulókat, de cserébe ő is kér valamit...","id":"20210705_kriptopenz_valuta_wolrdcoin_sam_altman_iriszszkenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438e6a70-37f3-4b5e-a4bd-9bb81d878445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cbe985-8519-4acb-82f9-88bbf5569f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_kriptopenz_valuta_wolrdcoin_sam_altman_iriszszkenner","timestamp":"2021. július. 05. 08:03","title":"Pénzt fizet az embereknek egy új cég, ha beszkennelik a szemüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]