[{"available":true,"c_guid":"eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges intelligenciát futtató adatközpontok, a közegészségügyi kiadások pedig jelentős mértékben emelkednek meg majd emiatt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges...","id":"20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92.jpg","index":0,"item":"51a4cd6c-49ea-458d-957c-49e8814cbe8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:03","title":"Aki jót akar magának, meg úgy mindenkinek, az egyelőre inkább kerülje a mesterséges intelligencia használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. 