[{"available":true,"c_guid":"9295f56c-5466-4278-9fef-56a1f09ffc16","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A válogatott focista felajánlását a tüdőbetegséggel küzdő újszülöttek gyógyulására fordítják.","shortLead":"A válogatott focista felajánlását a tüdőbetegséggel küzdő újszülöttek gyógyulására fordítják.","id":"20241226_sallai-roland-karacsony-adomany-semmelweis-gyermekklinika-tudobeteg-ujszulottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9295f56c-5466-4278-9fef-56a1f09ffc16.jpg","index":0,"item":"3b31cdd2-ccdb-44ba-a0b2-cd5d1fb930df","keywords":null,"link":"/elet/20241226_sallai-roland-karacsony-adomany-semmelweis-gyermekklinika-tudobeteg-ujszulottek","timestamp":"2024. december. 26. 14:25","title":"Sallai Roland 2,3 millió forintot adományozott egy gyermekklinikának karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","shortLead":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","id":"20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932.jpg","index":0,"item":"0b66cad2-d052-46ae-a860-ff96ff4376c1","keywords":null,"link":"/kultura/20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","timestamp":"2024. december. 26. 08:28","title":"El kell halasztani Fenyő Miklós ünnepi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b15cfba8-9f4f-401e-ad81-7e12151126c2","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","timestamp":"2024. december. 26. 13:30","title":"Fontossági sorrend: Magyarországon jártak Orbán Ráhel influenszerei és a kínai elnök-pártfőtitkár – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","shortLead":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","id":"20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd.jpg","index":0,"item":"aa69bbc3-ebc1-4d9b-89cb-b8a6f3085ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","timestamp":"2024. december. 26. 19:50","title":"Egymilliárd dollár fölé nőtt egy amerikai lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően az emberek sem voltak rá felkészülve. Húsz éve karácsonykor a világ borzalmas leckét kapott.","shortLead":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően...","id":"20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e.jpg","index":0,"item":"e8da0e6f-4fff-4092-90dc-0222a7e0c1be","keywords":null,"link":"/360/20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","timestamp":"2024. december. 26. 07:00","title":"„Annyira megijedtem, hogy sírni sem tudtam, a hullám elkapott, és magával ragadott az óceánba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű gyarapodást ritkán látni.","shortLead":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű...","id":"20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"efa78126-caa6-4071-90cb-45489dd6f5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 12:39","title":"74 millió forint Mészáros Lőrinc órabére, Tiborczé 8,7 millió, de még így is kispályások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5647eb19-d9d1-4d7a-8b96-eb638699711c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A válaszadók harmada vallotta be, hogy próbál megszabadulni a nem kívánt ajándékoktól.","shortLead":"A válaszadók harmada vallotta be, hogy próbál megszabadulni a nem kívánt ajándékoktól.","id":"20241227_rossz-karacsonyi-ajandekok-brit-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5647eb19-d9d1-4d7a-8b96-eb638699711c.jpg","index":0,"item":"e857a7e3-e492-4452-9463-352d4eb2ceb6","keywords":null,"link":"/elet/20241227_rossz-karacsonyi-ajandekok-brit-felmeres","timestamp":"2024. december. 27. 09:07","title":"Szörnyű karácsonyi ajándékot kapott a britek ötöde, de a sírhely és a vécéülőke ezek közül is kiemelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]