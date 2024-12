Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b394c30-1ff8-4647-a1c8-04921091dc09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két éve Orbán Viktor és Novák Katalin tüntette ki a cégvezetőt Budapesten.","shortLead":"Két éve Orbán Viktor és Novák Katalin tüntette ki a cégvezetőt Budapesten.","id":"20241227_meghalt-szuzuki-oszamu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b394c30-1ff8-4647-a1c8-04921091dc09.jpg","index":0,"item":"f01b7e82-fc60-4dfb-a656-1e69f8f0d486","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_meghalt-szuzuki-oszamu","timestamp":"2024. december. 27. 12:42","title":"Meghalt Szuzuki Oszamu, aki évtizedekig vezette a japán autóipari vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","shortLead":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","id":"20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05.jpg","index":0,"item":"844fa951-fcdb-45a5-93a7-b78dbe0129bc","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","timestamp":"2024. december. 27. 14:09","title":"Palesztin merénylő ölt meg egy 83 éves izraeli nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a8d2ef8-afe4-4118-ace9-2dbf3c52ec2e.jpg","index":0,"item":"e5687d9e-c614-4355-b3e9-9fad519ab852","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-polyak-gabor-az-ujsagiras-vedelmeben","timestamp":"2024. december. 27. 08:00","title":"Polyák Gábor: Az újságírás védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. A világ kizárása a folyamatból azonban csak 1904 óta él.","shortLead":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott...","id":"20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"fe624157-db2b-4daf-92da-6ac3b800fbae","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Évszázadokon át császárok és királyok szava nélkül nem dőlhetett el, ki legyen a katolikus egyház legfőbb pásztora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cfc61f-c2fe-4fff-8731-ca8a71316faa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Idén sem unatkoztunk: az elmúlt tizenkét hónapban több tucat tesztautót próbáltunk ki hosszabb-rövidebb ideig, közülük válogattuk össze azokat, amelyek így, vagy úgy, de a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"Idén sem unatkoztunk: az elmúlt tizenkét hónapban több tucat tesztautót próbáltunk ki hosszabb-rövidebb ideig, közülük...","id":"20241226_ev-tesztautoi-2024-ben-toyota-vw-bmw-nio-tesla-lexus-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0cfc61f-c2fe-4fff-8731-ca8a71316faa.jpg","index":0,"item":"d56976bf-90a8-4c8d-a48e-d9c4d311c8ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20241226_ev-tesztautoi-2024-ben-toyota-vw-bmw-nio-tesla-lexus-mercedes-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 17:30","title":"A legkisebb méregzsáktól a begombázott unikumig – az év tesztautói 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","shortLead":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","id":"20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28.jpg","index":0,"item":"5201bf52-1dd7-4e6e-a913-a4005b3dccb7","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","timestamp":"2024. december. 25. 21:15","title":"Ukrán vezérkar: elkeseredett harcok zajlanak Pokrovszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista céljaira használt ki. Jan Diesteldorf szerint az eltelt hat hónap alapján senki sem állíthatja, hogy nem tudja, mit akar ez az ember.","shortLead":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista...","id":"20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c.jpg","index":0,"item":"18bc36b6-7556-4455-9309-7bf1c74c79cb","keywords":null,"link":"/360/20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","timestamp":"2024. december. 27. 07:30","title":"Süddeutsche-vélemény: Orbán megmutatta, mennyire destruktív és veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]