Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni, hogy sok-sok év után már nem az iPhone-gyártó adja el a legtöbb okosórát.","shortLead":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni...","id":"20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51.jpg","index":0,"item":"bfbc5747-4c63-4142-a0ae-0b08aa4c6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","timestamp":"2024. december. 24. 18:03","title":"Előzés Keletről: már nem az Apple adja el a legtöbb okosórát, élre tört a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét, hogyan kelhetne át az Atlanti-óceánon.","shortLead":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét...","id":"20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d.jpg","index":0,"item":"3a3a9d32-130f-4fef-b82f-961e13376a91","keywords":null,"link":"/360/20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","timestamp":"2024. december. 24. 17:30","title":"Szeretettel Erdélyből – és a tengerről: Így lett hajóskapitány a kolozsvári magyartanárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51dcdaf-9a3f-45fc-9c3b-fada03b99dcb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A spanyol partoknál süllyedt el az Ursa Major, két tengerész eltűnt.","shortLead":"A spanyol partoknál süllyedt el az Ursa Major, két tengerész eltűnt.","id":"20241224_elsullyedt-orosz-hajo-foldkozi-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c51dcdaf-9a3f-45fc-9c3b-fada03b99dcb.jpg","index":0,"item":"d1bec703-c60e-4765-8344-9d6c6c484137","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_elsullyedt-orosz-hajo-foldkozi-tenger","timestamp":"2024. december. 24. 14:40","title":"Elsüllyedt egy orosz hajó a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után ismét sajtónyilvános volt Magyar Péter karácsonyi készülődése – ezúttal azonban a felesége nélkül. A Tisza Párt vezetője a Blikknek azt is elárulta, hogy miben volt „nagyon igaza” Varga Juditnak. ","shortLead":"Négy év után ismét sajtónyilvános volt Magyar Péter karácsonyi készülődése – ezúttal azonban a felesége nélkül. A Tisza...","id":"20241223_magyar-peter-karacsony-keszulodes-mezeskalacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"a1651c6d-8550-4b67-81a0-d856a8a36422","keywords":null,"link":"/elet/20241223_magyar-peter-karacsony-keszulodes-mezeskalacs","timestamp":"2024. december. 23. 15:08","title":"Magyar Péter karácsonyi gondolatai: Nem én vagyok most a legjobb parti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34d9bc2-2aed-4b0a-b71a-7666876ef413","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vitás esetekben mindig jól jöhet egy közvetítő, aki elfogulatlanul próbálja meg elsimítani a felek közötti nézeteltérést. Amerikai kutatók a mesterséges intelligenciára bízták azt a feladatot, hogy megtalálja a másféle nézeteket valló emberek esetében a közös hangot.","shortLead":"A vitás esetekben mindig jól jöhet egy közvetítő, aki elfogulatlanul próbálja meg elsimítani a felek közötti...","id":"20241224_mesterseges-intelligencia-mas-nezeteket-vallo-csoportok-kozos-hang-habermas-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f34d9bc2-2aed-4b0a-b71a-7666876ef413.jpg","index":0,"item":"c934da50-4b20-4fb4-b676-988cd8ee2acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_mesterseges-intelligencia-mas-nezeteket-vallo-csoportok-kozos-hang-habermas-gep","timestamp":"2024. december. 24. 20:03","title":"Gyűlölködés helyett: ez segíthet megtalálni a közös hangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje célját – írja a lap gazdasági rovatától Ingo Malcher, aki szégyentelennek, gátlástalannak és kíméletlennek nevezi a magyar politikust.","shortLead":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje...","id":"20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"0574752d-229b-41fd-80d0-d05d50756ea4","keywords":null,"link":"/360/20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2024. december. 24. 09:00","title":"Die Zeit: El kell szigetelni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]