[{"available":true,"c_guid":"c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","shortLead":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","id":"20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2.jpg","index":0,"item":"386565b4-7b96-4107-9fef-36ea20765071","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","timestamp":"2025. január. 04. 16:16","title":"Videó: rendőrségi sokkolóval vitték földre az amerikaiak olimpiai sprinterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","shortLead":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","id":"20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc.jpg","index":0,"item":"5b5b069e-22b0-4e28-8cae-335bbdd7d9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","timestamp":"2025. január. 04. 18:10","title":"Ónoseső miatt lehetnek korcsolyapályák az utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell az emberi teljesítménynek megfelelő eredményeket produkált egy olyan tesztben, amellyel az „általános intelligenciát” mérik.","shortLead":"Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell...","id":"20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c04bf5f-b26a-44e3-85f5-ffb1437d198d.jpg","index":0,"item":"ad57864a-5150-4fbe-8571-69b50c6478b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_openai-o3-eredmenye-a-mesterseges-altalanos-intelligencia-tesztben","timestamp":"2025. január. 04. 10:03","title":"Az OpenAI állítja: az új MI-je már megüti egy átlagember szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d4cf1e-af75-4a34-aea8-a88f7df71511","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Haladás legendája 77 éves volt.","shortLead":"A Haladás legendája 77 éves volt.","id":"20250104_Meghalt-Halmosi-Zoltan-valogatott-labdarugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95d4cf1e-af75-4a34-aea8-a88f7df71511.jpg","index":0,"item":"d539f073-e80e-4bf9-ac65-725b2656925f","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Meghalt-Halmosi-Zoltan-valogatott-labdarugo","timestamp":"2025. január. 04. 16:34","title":"Meghalt Halmosi Zoltán válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78546b7-e3a5-4c6f-9fdf-d42350a67435","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Ahány ország, annyiféle babona hoz jó szerencsét, pénzt, erőt az új esztendőben. 