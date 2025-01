Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"782aa1b4-2f3e-49d9-94b6-6f0a5121c5ae","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Novák Katalinnak és kíséretének még 2023-ban az olimpia teljes idejére foglaltak szállást Párizs egyik legelegánsabb hoteljében, de a köztársasági elnök lemondása után Sulyok Tamás és delegációja mehetett a francia fővárosba. Az új államfő viszont mindössze három napot töltött ott, és miután a foglalást már nem lehetett módosítani, a korábban meghatározott 228 millió forintos összeget kellett kifizetni a szállásért – tudta meg a HVG. Sulyok Tamás Facebook-oldala szerint az olimpia helyett például a Balatonon, valamint Mánfán lehetett, utóbbi helyen feleségével lelkigyakorlaton vett részt és a „rohanó hétköznapoktól elszakadva elcsendesedtek”.","shortLead":"Novák Katalinnak és kíséretének még 2023-ban az olimpia teljes idejére foglaltak szállást Párizs egyik legelegánsabb...","id":"20250111_Olimpia-helyett-lelkigyakorlaton-volt-Sulyok-Tamas-de-a-teljes-228-millio-forintos-szallasdijat-ki-kellett-fizetni-Parizsban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782aa1b4-2f3e-49d9-94b6-6f0a5121c5ae.jpg","index":0,"item":"726c74d8-3fab-4b3f-837e-ec363044bc75","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Olimpia-helyett-lelkigyakorlaton-volt-Sulyok-Tamas-de-a-teljes-228-millio-forintos-szallasdijat-ki-kellett-fizetni-Parizsban","timestamp":"2025. január. 11. 07:00","title":"A teljes 228 milliós szállásdíjat ki kellett fizetni Sulyok Tamás olimpiai látogatása után, bár az elnök nagyrészt itthon volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a.jpg","index":0,"item":"613a931e-f1b7-4512-9ea7-5c7991609a5e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Egy híres hangszer, egy népszerű romantikus hegedűverseny, és egy skizofrén szimfónia a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket veszítjük el a kevés mozgás következtében, és miként befolyásolja a mentális állapotunk a mozgásszervi problémáinkat? Mi az az exercise snack, és miért kellene úgy, mint egy falat kenyér? Miért tévedés, hogy az úszás a gerincbetegek Szent Grálja, és hogyan kellene jól mozognunk? Ádám Judit gyógytornásztól és Almásy Csilla gyógytornász-fizioterapeutától szinte mindent megtudtunk a gerinc egészségmegőrzéséről, amit csak lehet.","shortLead":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket...","id":"20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0.jpg","index":0,"item":"212d05fb-fba9-4888-b6e8-e6e2e4273e5a","keywords":null,"link":"/360/20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","timestamp":"2025. január. 10. 15:00","title":"„Nem az az érdekes, hogyan ülsz, hanem hogy tíz-húsz percenként mozdulj meg” – minden, amit megtehetünk a gerincünk egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","shortLead":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","id":"20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"4daa247b-b669-4232-aa3e-6c0961373d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","timestamp":"2025. január. 11. 09:06","title":"Többen átléptek az újraélesztésre szoruló betegen, a mentők az emberek közönye miatt kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f.jpg","index":0,"item":"8eca0a56-8026-4035-9270-e864e36add0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Ez történt: Bejelentették a NATO újfajta internetét, és baj van, ha be is kapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szépségtapasszal jelentette be a várható infláció alatti, 3,2 százalékos nyugdíjemelést és a havi nyugdíjak utalását a nemzetgazdasági miniszter pénteken. A háttérben pedig meghúzódik egy érdekes grafikon vonala.","shortLead":"Szépségtapasszal jelentette be a várható infláció alatti, 3,2 százalékos nyugdíjemelést és a havi nyugdíjak utalását...","id":"20250110_nyugdijemeles-13-havi-nyugdij-nagy-marton-ttf-grafikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d58ab190-f3b6-4731-998f-dd322cda17a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_nyugdijemeles-13-havi-nyugdij-nagy-marton-ttf-grafikon","timestamp":"2025. január. 10. 15:00","title":"Gázos grafikon előtt magyarázza Nagy Márton az infláció alatti nyugdíjemelést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó napja volt egy csomó walesi gimisnek. ","shortLead":"Jó napja volt egy csomó walesi gimisnek. ","id":"20250110_ed-sheeran-zenei-alapitvany-cardiff-kozepiskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f.jpg","index":0,"item":"6098e894-2b32-42b4-ac09-e055b5da2460","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_ed-sheeran-zenei-alapitvany-cardiff-kozepiskola","timestamp":"2025. január. 10. 15:42","title":"Nagyot néztek a diákok, amikor Ed Sheeran jelent meg egy suli színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]