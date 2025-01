Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálat most sem volt. ","shortLead":"Telitalálat most sem volt. ","id":"20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"aefbbbcc-a58f-41f4-9658-bcc76db14727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","timestamp":"2025. január. 12. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne, csakhogy a videón, amire ezt alapozza, szó sem volt erről.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne...","id":"20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"5314824b-7867-4b26-8a00-33db8b32c2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","timestamp":"2025. január. 11. 20:02","title":"Elon Musk egy álhírrel és egy fideszes EP-képviselő postjával támadja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan...","id":"20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff.jpg","index":0,"item":"ed4163da-4b42-4a8e-be5c-2f82fe1d5ae6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","timestamp":"2025. január. 12. 19:15","title":"Hogyan vonhatjuk be a mesterséges intelligenciát a kreatív munkákba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","shortLead":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","id":"20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4.jpg","index":0,"item":"2aec255a-df45-41ea-9385-6168f9f116be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","timestamp":"2025. január. 13. 07:59","title":"Tovább tombol a retró, itt a legújabb menő és olcsó Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szívbetegek körében az egészséges étrend részeként fogyasztott extraszűz olívaolaj lehet, hogy nem segíti a koleszterinszint csökkentését – mutat rá egy friss tanulmány.","shortLead":"A szívbetegek körében az egészséges étrend részeként fogyasztott extraszűz olívaolaj lehet, hogy nem segíti...","id":"20250112_extraszuz-olivaolaj-egeszsegugyi-hatasok-szivbetegsegek-egeszseges-etrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995.jpg","index":0,"item":"0e6b936f-7292-4bd8-a2c6-0865b6269b37","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_extraszuz-olivaolaj-egeszsegugyi-hatasok-szivbetegsegek-egeszseges-etrend","timestamp":"2025. január. 12. 08:03","title":"Váratlan rossz dolog derült ki az extraszűz olívaolaj egészségügyi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","shortLead":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","id":"20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e.jpg","index":0,"item":"22f0d7a0-b8e2-4c77-9204-983b47ed6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","timestamp":"2025. január. 11. 19:51","title":"Till Tamás feltételezett gyilkosa állítja: kényszer hatására tett beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","shortLead":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","id":"20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"76c4e00e-6dc1-4221-9849-f8900f8e9240","keywords":null,"link":"/sport/20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","timestamp":"2025. január. 11. 17:11","title":"Gólpasszal tért vissza Szoboszlai a kezdőcsapatba az eltiltása és betegsége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]