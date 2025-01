No Title No Description

Egyszerre a leköszönő Joe Biden és a jövő hétfőn érkező Donald Trump érdeme az, hogy Izrael és a Hamász terrorszervezet között tűzszünet jön – jelentette ki Nagy Gábor, lapunk vezető szerkesztője, Világ rovatunk vezetője Fülke című műsorunkban, mikor a két elnök közötti miniinterregnumot, az átmenet hónapjait elemeztük.

Trump beiktatásánál ugyanis egy rakat jóval érdekesebb dolog is történt, például a következő elnök bejelentkezett Grönlandra, Panamára, sőt, Kanadára is. Egyesével magyarázzuk el, melyik ország miért fontos neki – és azt is, hogy mekkora eséllyel próbálkozik náluk. „Trumpnak nagy a szája, és mond mindenféle őrült dolgot. Ezt próbálom jóhiszeműen nyomásgyakorlásként értelmezni” – összegzett kollégánk.

Szóba került az ember, akinek önálló külpolitikája van: Elon Musk, aki az utóbbi hetekben sorra avatkozott be a német és a brit belpolitikába is. Musk ellen sokat nem tehet az EU, a világ leggazdagabb emberének azonban volt már pár hobbija (rakéták, közösségi média, mesterséges intelligencia, elektromos autók), amelyek iránt egy idő után lanyhult az érdeklődése. Mark Zuckerberg becsicskulása és a DEI-programok kivezetése mellett pedig Nagy Gábor elmondja, mit kell tudni Bryan E. Leibről, akit a magyar kormánymédia előszeretettel mutat be David Pressman utódjaként – minden alap nélkül.

Nagy Gáborral Kacskovics Mihály Béla azonban nem csupán ezekről, hanem például arról is beszélgetett, milyen módszerrel ültetheti tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államok Oroszországot és Ukrajnát.

Tartalom:

01:46 Bűnöző az elnök, de büntetés nélkül

07:25 Miért kell Trumpnak…? 1.: Kanada

10:59 Miért kell Trumpnak…? 2.: Grönland

17:48 Miért kell Trumpnak…? 3.: Panama

30:19 Elon Musk új hobbija: a külpolitika.

36:33 Mark Zuckerberg és a milliárdosok behódolása

42:50 A DEI vége

45:54 Magyar szál 1.: Orbán Viktor nem megy Trump beiktatására

48:30 Magyar szál 2.: A Rogán-ügy és Orbán aduásza

52:50 Magyar szál 3.: Mire számíthat Magyarország egy Trump által kinevezett nagykövettől?

