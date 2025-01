Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csőstül jönnek a bajok, kérdés, képes lesz-e megoldást találni rájuk a Fidesz.","shortLead":"Csőstül jönnek a bajok, kérdés, képes lesz-e megoldást találni rájuk a Fidesz.","id":"20250116_Die-Welt-elemzes-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665.jpg","index":0,"item":"ed5ca4fa-700c-457e-a994-205f5632f455","keywords":null,"link":"/360/20250116_Die-Welt-elemzes-lapszemle","timestamp":"2025. január. 16. 15:30","title":"Die Welt-elemzés: Mintha megbénult volna Magyarország, válaszút elé került az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao azonnali hatállyal lemondott pozíciójáról.","shortLead":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao...","id":"20250117_george-zhao-honor-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32.jpg","index":0,"item":"89b44cb7-cbea-4aad-9144-6305cdc1322b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_george-zhao-honor-lemondas","timestamp":"2025. január. 17. 13:45","title":"Lemondott a Honor vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","shortLead":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","id":"20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67.jpg","index":0,"item":"ca8153a6-ce58-4a7f-882b-6932efa8e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","timestamp":"2025. január. 17. 13:05","title":"Hitelből akadálymentesítené a 2-es metrót Karácsony, de ehhez a kormány engedélye is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz éve Kaliforniában él.","shortLead":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz...","id":"20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f.jpg","index":0,"item":"23c00a53-e770-4756-94e9-c48df12578a9","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","timestamp":"2025. január. 17. 18:30","title":"Hitler hatalomra jutásától Treblinkán át az ígéret földjéig – bravúrosan előadott monodráma egy kutya szemszögéből a Spinozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","shortLead":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","id":"20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"329e8516-1895-4d35-9e8b-a50e6b98b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","timestamp":"2025. január. 16. 08:41","title":"Tarolnak a konnektoros autók, leszámítva Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]