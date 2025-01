Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfbf6ea7-d630-4341-9a31-2fc15d73ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mára már mindenki meggondolja, hogy mit mer nyilatkozni – véli a 60 éves előadó.","shortLead":"Mára már mindenki meggondolja, hogy mit mer nyilatkozni – véli a 60 éves előadó.","id":"20250118_Geszti-Peter-Az-indulatok-a-hergeles-uralkodik-felettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf6ea7-d630-4341-9a31-2fc15d73ec22.jpg","index":0,"item":"6b4aa30e-05aa-4799-a172-83637c25ecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Geszti-Peter-Az-indulatok-a-hergeles-uralkodik-felettunk","timestamp":"2025. január. 18. 11:08","title":"Geszti Péter: „Az indulatok, a hergelés uralkodik felettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján ugyanis ezáltal csökkent is önnél többféle daganat kialakulásának a kockázata.","shortLead":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján...","id":"20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"85a6bca4-1d1a-412a-a791-c923297e6e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","timestamp":"2025. január. 19. 08:03","title":"Igyon, mert az jó: kiderült valami igazán pozitív a kávéról és más koffeines italokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkofóbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","shortLead":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","id":"20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c.jpg","index":0,"item":"79bcf9e2-0df3-46ea-9273-8f576f63d329","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. január. 19. 16:40","title":"Átadta a Hamász az első három izraeli túszt, akik a túszalku nyomán szabadultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42a54f1-b6a6-46ed-ad06-e5aa1b271466","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Délután négy óra után kellett volna hazaérnie az iskolából, de ő inkább másfelé indult.","shortLead":"Délután négy óra után kellett volna hazaérnie az iskolából, de ő inkább másfelé indult.","id":"20250118_Osztalyfonoki-into-miatt-nem-mert-hazamenni-egy-10-eves-kisfiu-aluljaroban-talaltak-ra-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e42a54f1-b6a6-46ed-ad06-e5aa1b271466.jpg","index":0,"item":"441876d9-ee45-4e40-b034-4d223b30286d","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Osztalyfonoki-into-miatt-nem-mert-hazamenni-egy-10-eves-kisfiu-aluljaroban-talaltak-ra-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 18. 13:04","title":"Osztályfőnöki intő miatt nem mert hazamenni egy 10 éves kisfiú, aluljáróban találtak rá a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is magyarok tízezrei élvezik a nyugati munkavállalás lehetőségének előnyeit. Az ingázást a magyar bérek egyre nagyobb lemaradásra hajtja, az osztrák iskolákba ma ötször annyi magyar gyerek jár, mint a 2010-es évtized elején. Kik és miért ingáznak, és mennyi pénzt visznek haza?","shortLead":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is...","id":"20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d.jpg","index":0,"item":"148f17c6-4883-45f9-8ec9-48fd3f34c2ac","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","timestamp":"2025. január. 18. 10:30","title":"Gályáznak rendületlenül – magyarok tízezrei ingáznak az elfogadható fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit. Ugyanazon a napon jelent meg a volt TV2-s Majka új, kormánykritikus klipje, a Csurran, cseppen.","shortLead":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit...","id":"20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"14e9f200-eaa9-4470-a4b9-0197ab66cdfe","keywords":null,"link":"/elet/20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","timestamp":"2025. január. 19. 13:21","title":"A rapháború, amit senki sem látott jönni: a kormánypárti TV2 páros lábbal szállt bele Majkába kormánykritikus új klipje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]