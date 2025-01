Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig hátrányban játszott, és hét góllal kapott ki. ","shortLead":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig...","id":"20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a.jpg","index":0,"item":"687c7c03-ae59-4520-ba15-8e8046ce2da8","keywords":null,"link":"/sport/20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 22:34","title":"Kézilabda-vb: Nagyon távol volt a bravúrtól a franciák ellen a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.","shortLead":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is...","id":"20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2.jpg","index":0,"item":"10ca6e0c-a3d6-4a19-978a-bceeb53b7dde","keywords":null,"link":"/360/20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","timestamp":"2025. január. 22. 06:50","title":"Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik a „konzervatív hatalomátvételt”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik...","id":"20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"ad41020e-9335-44b7-a9ba-3417555e659e","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","timestamp":"2025. január. 20. 16:24","title":"Orbán Balázs elmagyarázta, Orbán Viktor miért nem a beiktatása napján találkozik Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de vannak témák, amikben nem ért egyet a párttal. ","shortLead":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de...","id":"20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481.jpg","index":0,"item":"00b641b7-3564-4822-825b-bab6dd0001c9","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:00","title":"Hajdú Péter: Friderikusszal elsodort minket egymástól a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol nemcsak az derült ki, hogy a legnagyobb európai pártcsaládok fontosabbnak tartják a jogállamiságot, mint a magyar ügyészség, hanem az is, hogy a miniszterelnök vejét mindenki ismeri.","shortLead":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol...","id":"20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"5179f8e8-345c-4ee1-b905-78cc4b7d59c3","keywords":null,"link":"/360/20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","timestamp":"2025. január. 22. 07:00","title":"Mindenki ismeri Brüsszelben a Tiborcz nevet, lengyel és román össztűz alá került az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja, inkább legyünk türelmesek.","shortLead":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja...","id":"20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"28a94214-1649-40db-b62e-f4c6d4bd0a3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","timestamp":"2025. január. 20. 11:58","title":"Hiába látta a TikTokon, jobb, ha nem fizet így a Lidl önkiszolgáló kasszáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]