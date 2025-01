Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában az első helyen végez. A Pat Cortina szövetségi kapitány irányította együttes nem akar számolgatni, minden meccsen a legjobbját nyújtaná, kabalaként pedig az ötkarikás bronzérmes női vízilabdacsapat mantráját viszi magával.","shortLead":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában...","id":"20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234.jpg","index":0,"item":"e0689b26-8d1d-4164-9f1e-97a9194e2be6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","timestamp":"2025. január. 29. 06:10","title":"Kemény munka és Cortina-hatás: történelmi lehetőség előtt áll a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","shortLead":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","id":"20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8.jpg","index":0,"item":"62f7ff25-4ded-43bd-becf-1e29bb33fce3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 20:17","title":"Jámbor András oligarchákat sejt a Mini-Dubaj mögött, parlamenti vizsgálóbizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbf9cfa-37cd-4193-b83d-706de786a2db","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kormányfő lemondását Vucsics elnök elfogadta.","shortLead":"A kormányfő lemondását Vucsics elnök elfogadta.","id":"20250128_Lszerbia-lemondas-milos-vucsevics-miniszterelnok-ujvideki-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbf9cfa-37cd-4193-b83d-706de786a2db.jpg","index":0,"item":"86511878-81be-40fe-b00a-677210f07ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Lszerbia-lemondas-milos-vucsevics-miniszterelnok-ujvideki-tragedia","timestamp":"2025. január. 28. 11:59","title":"Lemondott Milos Vucsevics szerb miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami miatt Drezda még a világörökségi státuszát is elbukta. A Mini-Dubaj apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan projektet, amelyek visszafordíthatatlanul átalakították egy-egy város látképét, a közvélekedés szerint nem feltétlenül pozitív értelemben. ","shortLead":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami...","id":"20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610.jpg","index":0,"item":"94d05ff4-9b59-420e-a707-bdf5e516fb28","keywords":null,"link":"/elet/20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","timestamp":"2025. január. 28. 08:59","title":"Ezek a beruházások megmutatták, hogyan lehet tönkretenni a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa, hogy a Google fordítója annyira nem tudott mit kezdeni a rapini nevével, hogy véletlenül csiklónak fordította, egészen más értelmet adva így a galíciai fesztiválnak.","shortLead":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa...","id":"20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66.jpg","index":0,"item":"3e5cf236-b36e-4e53-9d1f-283015e29854","keywords":null,"link":"/elet/20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","timestamp":"2025. január. 28. 06:01","title":"Olcsó, egészséges és finom, mégse ismerik itthon – bemutatjuk a rapinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","shortLead":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","id":"20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3.jpg","index":0,"item":"4b251dbd-8733-45a1-9b41-38866bc5cf43","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","timestamp":"2025. január. 29. 09:39","title":"Ma 75 éves Vámos Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]