[{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"750 millió dollárnyi kötvényt bocsátott ki a bank, főleg brit és amerikai vásárlók csaptak le rá.","shortLead":"750 millió dollárnyi kötvényt bocsátott ki a bank, főleg brit és amerikai vásárlók csaptak le rá.","id":"20250130_Rengeteg-penzt-szerzett-az-Egyesult-Allamokbol-az-OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"8da346f9-ca61-4a9e-b43c-a172eb64fe71","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_Rengeteg-penzt-szerzett-az-Egyesult-Allamokbol-az-OTP","timestamp":"2025. január. 30. 14:17","title":"Rengeteg pénzt szerzett az Egyesült Államokból az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A világ kedvenc snackje, ami olyan faék egyszerűségűnek tűnik, hogy nem is gondolnánk, valójában mennyire bonyolult a tökéletesség elérése. Elmeséljük a modern chips történetét az ókori rómaiaktól, akiknek semmi közük nem volt hozzá, Kenji López-Altig, akinek annál több. Vajon érdemes volt belefogni a házi chipskészítésbe?","shortLead":"A világ kedvenc snackje, ami olyan faék egyszerűségűnek tűnik, hogy nem is gondolnánk, valójában mennyire bonyolult...","id":"20250131_chips-hazi-keszitesu-sult-krumpli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9.jpg","index":0,"item":"8a10f7da-d56e-4c58-b600-0652e637f285","keywords":null,"link":"/360/20250131_chips-hazi-keszitesu-sult-krumpli","timestamp":"2025. január. 31. 19:30","title":"Hetekre olajszagú lett a lakás, de megérte: elkészítettük a lusta ember házi chipsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","shortLead":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","id":"20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"587839ff-6c1e-4f4f-99b2-1a582eace060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","timestamp":"2025. január. 30. 10:23","title":"„Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt” – nyilvánosságra hozták, mit mondtak a légiirányítók a washingtoni légi katasztrófa idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","id":"20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b.jpg","index":0,"item":"3b3347de-9662-487b-ac1b-ec374a924a84","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","timestamp":"2025. január. 30. 21:58","title":"Meghalt Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","shortLead":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","id":"20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3.jpg","index":0,"item":"8ea5c4da-5a02-47a0-9c6a-3c1537d22ace","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","timestamp":"2025. január. 30. 07:33","title":"80 milliós bírságot hozott össze egy reptéri parkolóban felejtett Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","shortLead":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","id":"20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12.jpg","index":0,"item":"6de5f2d8-f1ad-46fc-98b5-d22980118973","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","timestamp":"2025. január. 30. 20:20","title":"Nagyon megy a luxus Közép-Ázsiában, Azerbajdzsánban nyitotta meg legnagyobb szalonját a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]