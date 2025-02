Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II. beruházást, de mintha annak elhúzódására is készülne. A múlt héten Londonban moduláris atomerőművek majdani megrendeléséről tárgyalt brit partnerével. Bár a Rolls-Royce még egy ilyet sem gyártott, megeshet, hogy képes megelőzni a fix áras szerződésből nemrég kihátrált Roszatomot. ","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II...","id":"20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659.jpg","index":0,"item":"816a106f-5e15-4e1f-9973-3b4a13b71afb","keywords":null,"link":"/360/20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"A Rolls-Royce kis atomerőművei megelőzhetik a paksi bővítést, hogy kiszolgálják Orbánék energiafaló iparát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata. A tádzsikisztáni hegyi vadászat kevésbé kényelmes, mint az afrikai, de igény szerint helikopterrel viszik a vadak közelébe a simabőrűeket a villámló botjukkal. De a NER-es vadászokat a jelek szerint ez sem zavarja, az ő céljuk, hogy minél több trófeát szerezzenek.","shortLead":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata...","id":"20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab.jpg","index":0,"item":"a4db8312-aff1-4f88-8dfc-e998b8d37c3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","timestamp":"2025. február. 04. 06:30","title":"Mészáros Lőrinc Afrika helyett Közép-Ázsiában vadászik sebezhető fajokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt elnökétől. Magyar Péter nem kér se közös ellenzéki fellépésből, se kormánykoalícióból – igaz, nemcsak Gyurcsánnyal, mással se áll össze.","shortLead":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt...","id":"20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"568f7a50-af07-4ef4-a3a8-b5fb7781cea7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 18:37","title":"Ilyen gyorsan és erősen talán még sose utasították vissza Gyurcsányt, mint tette most Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","shortLead":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","id":"20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"7be9c790-ee21-441b-b3f5-a1f96f16fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 03. 12:03","title":"Hősként ünnepelték szülőföldjén a DeepSeek alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól tartanak.","shortLead":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól...","id":"20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd.jpg","index":0,"item":"d194fb88-2792-4b10-af70-596930416540","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","timestamp":"2025. február. 04. 08:15","title":"Ruszlan Rahimkulov üzlettársa vette meg a volt soproni gyermekotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen körülmények között tartanak informális EU-csúcsot hétfőn Brüsszelben. Az állam- és kormányfők megbeszélésére hivatalos a NATO főtitkára és a brit miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint Magyarország a változások nyertese lesz – akármit is jelentsen ez a mai nappal összefüggésben.","shortLead":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen...","id":"20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6.jpg","index":0,"item":"4def1ea3-6bc5-4d13-ac67-b452f3438c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 03. 08:45","title":"Trump fenyegetései árnyékában kezdődik az EU-csúcs Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","shortLead":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","id":"20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51.jpg","index":0,"item":"2df88448-b264-42a1-b3de-05c3473d4d09","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","timestamp":"2025. február. 02. 21:38","title":"Az Arsenal csúnyán elverte a Manchester Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres volt. Magyar Péterről pedig azt gondolja, hogy egy „idegbeteg csávó”.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres...","id":"20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2.jpg","index":0,"item":"7e092451-06db-4074-ae7e-ad20e618fb99","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","timestamp":"2025. február. 03. 08:23","title":"Kubatov Gábor: Magyar Péter egy gátlástalan hülye gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]