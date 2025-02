Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","id":"20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"725c37cf-91fd-4f6b-99e9-6026eeaac6da","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","timestamp":"2025. február. 09. 16:21","title":"Szijjártó: A Nemzetközi Büntetőbíróság átpolitizálódott, Magyarország is átértékeli a részvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan szigorúak az európai szabályok. Az EU-polgárok adatainak védelme és a piactorzítás elleni szabályok dollármilliárdokban mérhető kárt okoznak a nagy techcégeknek, és most jön csak a próbálkozás, megszerezhetik-e ingyen az adatainkat, hogy azzal fejlesszék a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan...","id":"20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302.jpg","index":0,"item":"c816aa46-2302-4fd1-bf8b-4e81235f34c4","keywords":null,"link":"/360/20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. február. 10. 13:30","title":"Milliárdokat érő adatvagyonon ülnek az európaiak, és az USA techszektora frontális támadást indított a megszerzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására, a kormány nem áldoz a fejlesztésekbe. Nálunk nyoma sincs a forradalmi lendületnek, amellyel az olcsó kínai startup milliárdokat radírozott le amerikai techcégek értékéből.","shortLead":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására...","id":"20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974.jpg","index":0,"item":"49d3fcf1-d4f5-4486-97f6-aa20eb5fc1bd","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","timestamp":"2025. február. 10. 09:30","title":"Kihasználatlanul várja a Komondor, hogy a kormány komolyan vegye a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","shortLead":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","id":"20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649.jpg","index":0,"item":"15330c6c-694e-4680-bc74-40717d1970a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","timestamp":"2025. február. 09. 18:15","title":"Boldog István is teljesítette a szélsőjobbos túrát a Kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","shortLead":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","id":"20250209_sam-nujoma-namibia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f.jpg","index":0,"item":"dd9027dc-83ac-4818-ac01-39786e9c11a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_sam-nujoma-namibia","timestamp":"2025. február. 09. 11:23","title":"Az egymilliárdos német kárpótlási ajánlatot is visszadobta a most elhunyt Sam Nujoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]