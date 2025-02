Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 10. 10:45","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","id":"20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc.jpg","index":0,"item":"e85fa1d4-4dad-453a-b67c-c1ea55a397a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","timestamp":"2025. február. 10. 06:41","title":"Beültünk a legújabb elektromos Skodába, a megújult Enyaqba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására, a kormány nem áldoz a fejlesztésekbe. Nálunk nyoma sincs a forradalmi lendületnek, amellyel az olcsó kínai startup milliárdokat radírozott le amerikai techcégek értékéből.","shortLead":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására...","id":"20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974.jpg","index":0,"item":"49d3fcf1-d4f5-4486-97f6-aa20eb5fc1bd","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","timestamp":"2025. február. 10. 09:30","title":"Kihasználatlanul várja a Komondor, hogy a kormány komolyan vegye a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik cégéhez kerülő területen.","shortLead":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik...","id":"20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"f6bac8aa-72c3-45ab-ba4b-fcc8593262f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 11. 14:14","title":"Lázár János máris felszólította Karácsonyt, hogy szállíttassa el a szemetet Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően jelen lévő diákokkal. ","shortLead":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően...","id":"20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da.jpg","index":0,"item":"7e9781fb-7633-413a-b1f0-88fa8a5b1c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 16:38","title":"„Sokan vagyunk, de mégsem elegen” – megnéztük, miként csalogatják a fiatalokat a rendőrség állásbörzéjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]