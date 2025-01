Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","id":"20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"bf61cee1-c523-4cc6-a9da-da82307c9af9","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","timestamp":"2025. január. 27. 11:48","title":"Szlovéniában 229 iskola kapott az itthonihoz hasonló bombafenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök ellen lázadás vádjával a múlt hónapban általa elrendelt hadiállapot miatt.","shortLead":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök...","id":"20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f.jpg","index":0,"item":"569dae3f-b5cd-458d-b776-ef9a617d1a49","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","timestamp":"2025. január. 26. 12:42","title":"Vádat emeltek Jun Szog Jol felfüggesztett dél-koreai köztársasági elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti Oroszország-szakértő.","shortLead":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti...","id":"20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"a6247ed7-8cfa-4847-a6df-cc649ef148b4","keywords":null,"link":"/360/20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","timestamp":"2025. január. 26. 09:00","title":"Brit szakértő: Ha Trump bedühödik, sokkal-sokkal veszélyesebb elődeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19 világjárványt okozó vírus, így a pandémiát nem egy beteg állatról emberre átvitt fertőzés indította el. A CIA korábban azt ismételgette, nem tudja biztosan megállapítani, honnan indult a világjárvány.","shortLead":"Az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA szerint az a legvalószínűbb, hogy egy kínai laboratóriumból jutott ki a Covid-19...","id":"20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"a3e31c9b-d4fd-4faa-af36-81c9098f45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_A-CIA-szerint-laborszokeveny-a-Covid-pandemiat-okozo-virus","timestamp":"2025. január. 26. 11:48","title":"A CIA szerint „laborszökevény” a Covid-pandémiát okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót, amivel egy igazi, ráadásul tisztán elektromos G-Klasséra is felhajtottunk.","shortLead":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót...","id":"20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001.jpg","index":0,"item":"0421462b-5d9d-4da9-8555-14963486f989","keywords":null,"link":"/cegauto/20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 14:00","title":"Kockák kimaxolva: 2891 darabból megépítettük, aztán terepre vittük az új Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","shortLead":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","id":"20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129.jpg","index":0,"item":"0331b0ed-2a3d-4cdd-bf1a-eb87ec9f2832","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","timestamp":"2025. január. 27. 10:31","title":"Soron kívül elenged három izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","id":"20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f.jpg","index":0,"item":"13f3cecb-26e9-48b6-bbca-62326d444e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","timestamp":"2025. január. 27. 15:03","title":"34 éves, de még mindig ilyen lenyűgöző felvételt tud készíteni a Hubble űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]