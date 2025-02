Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A kötelező minimum 50 százalék helyett legfeljebb az alapanyag harmada készült teljes kiőrlésű lisztből négy, teljes kiőrlésűként hirdetett péksüteménynél – írta a GVH.

Nem teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményeket is teljes kiőrlésűként adtak el, megbüntette a GVH a Lidlt Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.

Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier Újabb akkumulátorgyártó céget már nem akarnak Magyarországra hívni, amerikai SSC-ket viszont idecsábítanának – mondta Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója szerint David Pressman miatt jött Magyarországra kevés amerikai befektető A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok emberi aspektusairól beszélt Kaiser Ferenc és Földes András a CEU Határtalan Tudás című előadásában szerdán este. "Ugyanolyan pokol a háború, csak a XX. századi borzalmakra még ráöntöttük a XXI. századi csúcstechnológiát" Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.

Jön a csillagszemű legújabb Mercedes C-osztály Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa, amit mások nem láthatnak.

„Széchenyi a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz a közvagyonból magánvagyont" – mondja Bence Szechenyi A férfit gyermekpornográfia miatt korábban már többször is elítélték.

Le foglak járatni – tizenhárom éves lányt akart szexre kényszeríteni egy férfi Szegeden Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől. A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja