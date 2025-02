Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98fda824-0748-4be0-9517-cd958e735631","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Zenei klipek, hírek és macskás videók minden mennyiségben – ma ünnepli 20. születésnapját a YouTube, mely az alapítása óta számos változáson ment keresztül, miközben megkerülhetetlen internetes jelenséggé vált. Mára sokak megélhetését is biztosítja. Jövünk az út legérdekesebb állomásaival – no meg az elmúlt két évtized legnézettebb videóival.","shortLead":"Zenei klipek, hírek és macskás videók minden mennyiségben – ma ünnepli 20. születésnapját a YouTube, mely az alapítása...","id":"20250214_youtube-huszadik-szuletesnap-tortenelem-alapitas-evfordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda824-0748-4be0-9517-cd958e735631.jpg","index":0,"item":"65b18e8a-c3a0-48b3-9392-000c5bda4916","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_youtube-huszadik-szuletesnap-tortenelem-alapitas-evfordulo-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 19:45","title":"Egy vacsorapartin pattant ki az ötlet: 20 éve indult el a YouTube, ami nélkül ma rá sem ismernénk az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103a2b1-619e-448a-8b9b-b4edbf131630","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Sportico által összeállított lista szerint 2024-ben Cristiano Ronaldo volt a legjobban fizetett sportoló, aki 260 millió dollárt keresett, miközben egyetlen női sportoló sem szerepel a top 100-ban.","shortLead":"A Sportico által összeállított lista szerint 2024-ben Cristiano Ronaldo volt a legjobban fizetett sportoló, aki 260...","id":"20250213_Nincs-no-a-100-legjobban-fizetett-sportolo-kozott-Ronaldo-az-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4103a2b1-619e-448a-8b9b-b4edbf131630.jpg","index":0,"item":"5965e53c-0437-4cad-b99f-dfa1e1baffa9","keywords":null,"link":"/sport/20250213_Nincs-no-a-100-legjobban-fizetett-sportolo-kozott-Ronaldo-az-elen","timestamp":"2025. február. 13. 20:56","title":"Nincs nő a 100 legjobban fizetett sportoló között, Ronaldo az élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","shortLead":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","id":"20250213_repulo-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9.jpg","index":0,"item":"4feecd56-e783-480c-b86c-35c29f8621d8","keywords":null,"link":"/elet/20250213_repulo-villamcsapas","timestamp":"2025. február. 13. 04:31","title":"Mi történik, ha villám csap a repülőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem kapott munkát és fizetést.","shortLead":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem...","id":"20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea.jpg","index":0,"item":"81502aa0-f72a-4187-a955-a5e2f60f3359","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","timestamp":"2025. február. 13. 16:13","title":"Alkotmánybíróság: nem lehet kisemmizni azt, aki egészségileg alkalmatlanná válik a munkája ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff429a03-5815-4ce9-927c-aaa31bf375e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családtagokból álló bűnszervezet bukott le, akik a bulinegyedben egy bizonyos bárral együttműködve kopasztottak meg külföldi férfiakat.","shortLead":"Családtagokból álló bűnszervezet bukott le, akik a bulinegyedben egy bizonyos bárral együttműködve kopasztottak meg...","id":"20250213_bulinegyed-kulfoldiek-csalas-tularazott-italok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff429a03-5815-4ce9-927c-aaa31bf375e8.jpg","index":0,"item":"ce2bf7b9-3040-4c91-b396-c06b1e252214","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_bulinegyed-kulfoldiek-csalas-tularazott-italok","timestamp":"2025. február. 13. 12:20","title":"Külföldi férfiakat csábítottak el a bulinegyedben, majd túlárazott italokat fizettettek ki velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","shortLead":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","id":"20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435.jpg","index":0,"item":"2dbdde90-ec54-48b1-83ba-ee0fea76ea41","keywords":null,"link":"/sport/20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","timestamp":"2025. február. 13. 06:13","title":"Nyert a Bayern, meglepetésre kikapott az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]