[{"available":true,"c_guid":"2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","shortLead":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","id":"20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df.jpg","index":0,"item":"7bdbb214-c64a-4617-afa8-4afe7fef3efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","timestamp":"2025. február. 12. 20:20","title":"Restomodként tért vissza a Maserati kilencvenes évekbeli ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa62cf9-3777-4549-ab8f-b0545687b8ab","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Egyre erősebb lábát jelenti az európai áramtermelésnek a megújuló energia: 2024-ben már az unió villamosenergia-igényének csaknem felét sikerült nap-, szél-, víz- és bioenergiával kielégíteni. HVG-Ténytár.","shortLead":"Egyre erősebb lábát jelenti az európai áramtermelésnek a megújuló energia: 2024-ben már az unió...","id":"20250214_hvg-fenyre-derul-energiamix-energia-eu-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fa62cf9-3777-4549-ab8f-b0545687b8ab.jpg","index":0,"item":"e2699daa-07d2-4ac8-9199-cba7bee2aea8","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-fenyre-derul-energiamix-energia-eu-tenytar","timestamp":"2025. február. 14. 14:40","title":"Van olyan megújuló, amelyiknél beelőztük tavaly az egész EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e8a3f-81d2-4295-a608-e4300c054bc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aradszki András bejegyzéséből csak az nem derül ki, hogy az emberek a saját pénzüket kapják vissza.","shortLead":"Aradszki András bejegyzéséből csak az nem derül ki, hogy az emberek a saját pénzüket kapják vissza.","id":"20250212_aradszki-andras-visszavaltas-40-milliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880e8a3f-81d2-4295-a608-e4300c054bc8.jpg","index":0,"item":"f89f96a1-27bb-445a-aa53-d8f68d30b545","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_aradszki-andras-visszavaltas-40-milliard-forint","timestamp":"2025. február. 12. 20:31","title":"A fideszes képviselő szerint 40 milliárd forinthoz jutottak a fogyasztók az üvegvisszaváltási rendszer bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új kormányzat kitart a meghirdetett elv mellett, vagyis, hogy az erő pozíciójából akar békét teremteni. Ám most már látni, hogy a Fehér Ház egyrészt terrorizálja a barátait, másrészt az ország ellenségeinek hízeleg – írja az elemző a Guardianben.","shortLead":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új...","id":"20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"1959a39c-fcdf-4162-973f-94d1931794fa","keywords":null,"link":"/360/20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Trump elárulja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","id":"20250213_robert-fico-papa-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f1c3e4b4-8f38-4f5c-b767-0bd4d7de13f9","keywords":null,"link":"/elet/20250213_robert-fico-papa-anya","timestamp":"2025. február. 13. 13:32","title":"Az édesanyját is viszi magával Robert Fico a pápához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a94dd-cd6d-4d48-b0a4-b5b1b6b1f03b","c_author":"Balla István - Bordás Gábor - Nemes Nikolett ","category":"elet","description":"A lista persze szubjektív, a szerelemről pedig tudjuk, hogy nemcsak jó, hanem fáj, nemcsak szép, hanem olykor cafatokra tép, jó eséllyel elvakít, rosszabb esetben pedig egy időre megszállott, nyomorult idiótává változtat. Így aztán kedvenc szerelemről szóló számaink is széles érzelmi skálát fednek le, sőt akadnak köztük afféle anti-szerelmes dalok is, amiket kár lett volna kihagyni. Ha ez a szívünk, hát röhögnünk kell, sőt köpni kell, de hiába csaltak meg Csengő Zolival, akkor is éljen a szerelem! ","shortLead":"A lista persze szubjektív, a szerelemről pedig tudjuk, hogy nemcsak jó, hanem fáj, nemcsak szép, hanem olykor cafatokra...","id":"20250214_legjobb-magyar-szerelmes-szamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1a94dd-cd6d-4d48-b0a4-b5b1b6b1f03b.jpg","index":0,"item":"538f51d4-03b3-418e-ad21-02391ab0ed99","keywords":null,"link":"/elet/20250214_legjobb-magyar-szerelmes-szamok","timestamp":"2025. február. 14. 16:53","title":"„Lemondok én a sajtról, de rólad most már nem lehet” – a 63 legjobb magyar szerelmes szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","id":"20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93.jpg","index":0,"item":"8cc54757-9edf-418c-aaea-3bf480541a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. február. 14. 12:54","title":"Letartóztatásban marad Kiss László óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]