Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már biztosan nincsenek életben.","shortLead":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már...","id":"20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9.jpg","index":0,"item":"a55b8304-3fb2-412b-8f89-006e7139ccd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 15. 11:54","title":"Újabb három izraeli túszt engedett szabadon a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi császármetszést. ","shortLead":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi...","id":"20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875.jpg","index":0,"item":"8af8c4b8-8499-4bce-b1da-fd241f9f8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","timestamp":"2025. február. 14. 11:01","title":"Ugyanazon az estén majdnem meghalt két nő szülés közben egy kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b8c10-e617-4152-8289-bba25efddf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült egy veszélyes kártevővel fertőzött játék a Steam játékplatform kínálatába – akik letöltötték, azoknak egyenesen azt tanácsolja a Valve, hogy teljesen telepítsék újra az operációs rendszerüket, formázva a rendszerpartíciót is.","shortLead":"Bekerült egy veszélyes kártevővel fertőzött játék a Steam játékplatform kínálatába – akik letöltötték, azoknak...","id":"20250214_valve-steam-fertozott-jatek-virus-piratefi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b8c10-e617-4152-8289-bba25efddf12.jpg","index":0,"item":"d249a900-0910-4e2d-b92b-9ac4fd056035","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_valve-steam-fertozott-jatek-virus-piratefi","timestamp":"2025. február. 14. 19:03","title":"Ha letöltötte ezt a gépére, akkor most az egész Windowst újra kell telepítenie – mert kiderült, hogy veszélyes vírust tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Van, aki úgy értékeli, hogy akik szerint a Trump-kormány a rosszindulat, nihilizmus és zűrzavar keveréke, most megdöbbenhetnek, mivel Ukrajna ügyében a békekezdeményezés nagyon is összehangolt. Van viszont, aki azt mondja, hogy Trump remek megállapodást hoz össze Ukrajnában – Putyin szemszögéből. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Van, aki úgy értékeli, hogy akik szerint a Trump-kormány a rosszindulat, nihilizmus és zűrzavar keveréke, most...","id":"20250214_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6ed59f69-d01c-4dfe-a2bc-d31e7f9323eb","keywords":null,"link":"/360/20250214_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Trump ravasz, de félig analfabéta és tudatlan, Putyin könnyen megvezetheti – az ukrajnai béke esélyeit taglalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor beköszöntével azonban be kell látnunk, hogy ez igenis bekövetkezik – már ha szerencsések vagyunk. A változást sosem könnyű feldolgozni, ez pedig egy igazán komplex, testet-lelket igénybe vevő transzformáció, amelyet úgy hívnak: menopauza. Ebben jelentenek nagy segítséget a női közösségek, amelyek fókuszában a változókor áll.","shortLead":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor...","id":"20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494.jpg","index":0,"item":"d5125388-7845-4f97-b767-349b18511cd0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","timestamp":"2025. február. 15. 15:30","title":"Nem maradunk örökké fiatalok, és ezt valahogy fel kell dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","shortLead":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","id":"20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"2e1fdf7b-3a53-473f-bb23-362ea0525c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","timestamp":"2025. február. 15. 19:39","title":"Belehalt sérüléseibe az a kétéves gyermek és édesanyja, akik a müncheni gázolás során sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","shortLead":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","id":"20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"9c645b95-b0ac-4b33-8211-aa32f2ec77aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. február. 15. 20:03","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","shortLead":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","id":"20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"4b589590-d5de-4078-b88a-13884776497f","keywords":null,"link":"/360/20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 09:00","title":"AP-elemzés: A trumpi Amerika és az orbáni Magyarország – mint zsák a foltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]