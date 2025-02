Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő szerint versenyetikai és morális szempontból eltúlzó volt a fogathajtó, de amit tett, nem állatkínzás.","shortLead":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő...","id":"20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885.jpg","index":0,"item":"d29d5391-6ae1-4f3b-bb17-b32341da1ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","timestamp":"2025. február. 14. 20:57","title":"Felfüggesztették a magyar fogathajtó világbajnok versenyengedélyét egy róla készült videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","shortLead":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","id":"20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"caf6b625-684e-4fae-ae56-61911d22d1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","timestamp":"2025. február. 14. 17:46","title":"Már négyen: most épp az infláció miatt emelik meg a számladíjakat a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban évekre eltüntetett alapítójának meghívása egyértelmű jelzés, hogy a Kínai Kommunista Párt barátságosabb hangvételre váltana, és javítaná a hangulatot az ország magánszektorában.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban...","id":"20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"dc8f2314-d1b5-48b2-800f-24d4947a17f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","timestamp":"2025. február. 15. 08:00","title":"Hszi Csin-ping előszedi Jack Mát, hogy a DeepSeek alapítójával közösen nyomják le Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a203d589-5fc7-45cb-8559-4c6b5002b62c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eimei 16 utódot nemzett az élete során.","shortLead":"Eimei 16 utódot nemzett az élete során.","id":"20250214_oriaspanda-panda-eimei-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a203d589-5fc7-45cb-8559-4c6b5002b62c.jpg","index":0,"item":"b2ea6a3e-b7bd-4c07-8259-2345f543e90e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_oriaspanda-panda-eimei-elpusztult","timestamp":"2025. február. 14. 16:28","title":"Elpusztult a világ legidősebb pandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]