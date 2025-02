Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7d07b99-df13-44ce-84cb-00347516e7f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csepelen 11 napon keresztül tart majd a lomtalanítás. ","shortLead":"Csepelen 11 napon keresztül tart majd a lomtalanítás. ","id":"20250213_lomtalanitas-2025-idopontok-csepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d07b99-df13-44ce-84cb-00347516e7f6.jpg","index":0,"item":"bd7c45e8-d81c-418c-ab13-b4b49bbf98b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_lomtalanitas-2025-idopontok-csepel","timestamp":"2025. február. 13. 19:52","title":"Kiderült, hol és mikor lesznek idén az első lomtalanítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bevezetnék az automatikus távoltartást azonnal a bántalmazott rendőrségi feljelentése után.","shortLead":"Bevezetnék az automatikus távoltartást azonnal a bántalmazott rendőrségi feljelentése után.","id":"20250213_A-japan-edesanya-meggyilkolasa-utan-a-csaladon-beluli-eroszak-ellen-torvenyt-modositana-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"0ada76e1-ead4-448b-8489-03412b51ffa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_A-japan-edesanya-meggyilkolasa-utan-a-csaladon-beluli-eroszak-ellen-torvenyt-modositana-a-DK","timestamp":"2025. február. 13. 20:20","title":"A felgyújtott japán nőre is hivatkozva, a családon belüli erőszak ellen törvényt módosítana a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elfogadott állásfoglalásban új választásokat követelnek, és Szalome Zurabisvilit ismerik el Grúzia legitim elnökének.","shortLead":"Az elfogadott állásfoglalásban új választásokat követelnek, és Szalome Zurabisvilit ismerik el Grúzia legitim elnökének.","id":"20250213_szankcio-europai-parlament-gruzia-fidesz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"8b8c8ca5-b133-447c-9765-3202d6f38d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_szankcio-europai-parlament-gruzia-fidesz-kepviselo","timestamp":"2025. február. 13. 15:12","title":"Szankciókat követel az Európai Parlament a grúz vezetés ellen – a Fidesz képviselői nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","shortLead":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","id":"20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d.jpg","index":0,"item":"74d781bb-2422-49b4-aa23-905620e2aacf","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","timestamp":"2025. február. 14. 18:30","title":"Mi járhat egy teremőr fejében, miközben a Cicikrisztust bámulja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból érkező fenyegetést is kivédeni.","shortLead":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból...","id":"20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"6c015baa-91f7-4177-93c1-8e10c68998ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","timestamp":"2025. február. 14. 16:03","title":"Mint a csalókód egy játékban, olyan az új kínai rakétaelhárító rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi minisztériummal. Ráadásul mindez Trump idején történt. ","shortLead":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi...","id":"20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1.jpg","index":0,"item":"75b86b29-a3ad-488e-b107-7e4e0b237fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","timestamp":"2025. február. 14. 14:18","title":"Kovács Zoltán páros lábbal akart beleszállni a Reutersbe, de a válaszukat biztosan nem teszi ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c05d151-ff91-4456-8789-d7135c6277db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerit az üzemanyagok árának fele adótartalom Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerit az üzemanyagok árának fele adótartalom Magyarországon.","id":"20250214_uzemanyag-arak-benzin-dizel-adok-arcsokkentes-70-80-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c05d151-ff91-4456-8789-d7135c6277db.jpg","index":0,"item":"578c002d-ed7a-4b41-8093-a2e0850973f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_uzemanyag-arak-benzin-dizel-adok-arcsokkentes-70-80-forint","timestamp":"2025. február. 14. 08:05","title":"70-80 forinttal is olcsóbb lehetne a benzin és a dízel, ha a kormány nem adóztatná szét az üzemanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]