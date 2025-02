Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0710314-d08c-413d-ab4e-b4f1cfee2593","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számos munkahely bánja Románia csatlakozását.","shortLead":"Számos munkahely bánja Románia csatlakozását.","id":"20250221_hvg-Nagylakon-bezart-ibusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0710314-d08c-413d-ab4e-b4f1cfee2593.jpg","index":0,"item":"5cf174a7-e0c7-40f6-ba97-e4cd965c9f75","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-Nagylakon-bezart-ibusz","timestamp":"2025. február. 21. 07:30","title":"Utolérte a schengeni csatlakozás az IBUSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41da6e78-d3d2-4013-a9d9-6da3fb3933c6","c_author":"Galicza Dorina","category":"kkv","description":"Tényleg hirtelen jött ötlet, hogy betiltják a sütögetést a fővárosi aluljárókban? Min múlik, hogy melyik üzlet maradhat és melyiknek kell mennie? Elég, ha lekerülnek az étlapról az olajban sült ételek? És egyáltalán, miért lett hirtelen akkora gond a büfék működése? Most mindent elmagyarázunk. ","shortLead":"Tényleg hirtelen jött ötlet, hogy betiltják a sütögetést a fővárosi aluljárókban? Min múlik, hogy melyik üzlet maradhat...","id":"20250222_aluljaro-sutes-langos-bufe-Budapest-Nyugati-fovarosi-onkormanyzat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41da6e78-d3d2-4013-a9d9-6da3fb3933c6.jpg","index":0,"item":"af253d99-d092-4901-82d2-a0b3882b4ffe","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_aluljaro-sutes-langos-bufe-Budapest-Nyugati-fovarosi-onkormanyzat-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 11:00","title":"Hogy kaphatok még mindig lángost, ha tilos a sütés az aluljáróban? – minden, amit az új fővárosi intézkedésről eddig tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásra. Ennek részeként pedig akár egy kedvező kamatozású támogatott hitelt is felvehetnének otthonuk modernizálására. De mennyire reális az, hogy ténylegesen megkapják a bankoktól ezt a kölcsönt az idősek?","shortLead":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási...","id":"20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"f8973212-1e51-4579-b0a4-52ce3ea9698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:08","title":"Több elég komoly akna is bekerült a nyugdíjasoknak szóló új otthonfelújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most az Udinese szurkolói.","shortLead":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most...","id":"20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2.jpg","index":0,"item":"97145571-fedc-4c01-a21b-77fdd648db6f","keywords":null,"link":"/sport/20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","timestamp":"2025. február. 22. 12:44","title":"Balhé az olasz bajnokságban: csapattársak estek egymásnak, hogy ki rúgja a tizenegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt a magyarok véleményét – írta Magyar Péter.","shortLead":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt...","id":"20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb.jpg","index":0,"item":"be3ab1cb-08b4-4eaf-b35d-731f72d04528","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Március 15-i eseményt és népszavazást hirdetett meg Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Minden ötödik magyar ember részesült öregségi nyugdíjban 2024-ben. Ám hiába a nyugdíjas szavazók fülének szépen csengő kormányzati narratíva, a 65 év felettiek csaknem negyede szegénységben él.","shortLead":"Minden ötödik magyar ember részesült öregségi nyugdíjban 2024-ben. Ám hiába a nyugdíjas szavazók fülének szépen...","id":"20250222_hvg-Magyar-nyugdijasok-sokan-de-nem-joletben-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"8355adb3-750c-48f3-bc9f-556ca7a01223","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Magyar-nyugdijasok-sokan-de-nem-joletben-tenytar","timestamp":"2025. február. 22. 10:45","title":"Magyar nyugdíjasok életkörülményei: hiába a kormányzati dicsekvés, a számok mást mutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalocsai kórház azt közölte, hogy a gyermekosztályra jelentkező orvos bérigénye az ellátandó betegek alacsony számához viszonyítva irreálisan magas, az általa kialakult bérfeszültség pedig az egész telephely működését veszélyezteti. Kunetz Zsombor szerint „ócska kommunista trükk” az orvos bérigényére kenni, hogy egy megyei intézmény a megye egy részében nem tudja ellátni a feladatát.","shortLead":"A kalocsai kórház azt közölte, hogy a gyermekosztályra jelentkező orvos bérigénye az ellátandó betegek alacsony...","id":"20250221_kalocsa-gyermekgyogyaszat-szuleszet-osztalybezaras-korhaz-kunetz-zsombor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63.jpg","index":0,"item":"c59cc930-411d-4643-a697-1a5d03f23f03","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_kalocsa-gyermekgyogyaszat-szuleszet-osztalybezaras-korhaz-kunetz-zsombor","timestamp":"2025. február. 21. 13:06","title":"Átszervezik a gyermekgyógyászati ellátást Kalocsán, civilek tüntetni fognak a megtartásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban – a Belügyminisztérium újabb intézkedései a saját kudarcát fedik el. ","shortLead":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban –...","id":"20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece.jpg","index":0,"item":"39281afe-f349-4340-b7c0-5c6e45b2690e","keywords":null,"link":"/360/20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","timestamp":"2025. február. 21. 08:00","title":"Balla István: Nagy büdös egyes Sanyikának – hibát fednek el hibával a rendőrminiszter újabb reformjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]