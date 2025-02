Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin egyedüli magyar származású alkotóként idén is őt válogatta be a kortárs színtér száz legfontosabb szereplője közé. Műveit most a Szépművészeti Múzeum állítja ki.","shortLead":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin...","id":"20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0.jpg","index":0,"item":"9d49b96f-b292-4549-ad21-ad6e16224330","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","timestamp":"2025. február. 24. 16:00","title":"Aki búzamezővé alakította Manhattan szemétlerakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","shortLead":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","id":"20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f4497b8-fba0-4aef-b331-91122dd4bd3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","timestamp":"2025. február. 24. 17:48","title":"Egy bőröndben találták meg a Király utcából tavaly tavasszal eltűnt nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik segítőjét is.","shortLead":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik...","id":"20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3.jpg","index":0,"item":"e739022d-e3e4-474f-8fe4-6cd24413b516","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","timestamp":"2025. február. 23. 16:38","title":"Vasúti átjáróban ragadt egy nő az autójával, majd egészen dermesztő jelenetek következtek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","shortLead":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","id":"20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2.jpg","index":0,"item":"0d04de89-9b9f-4f63-986f-4e88174f82ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","timestamp":"2025. február. 24. 14:12","title":"Szennyezett a levegő Miskolcon, szmogriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán fejlesztésű buddhista fókuszú mesterséges intelligencia.","shortLead":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán...","id":"20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642.jpg","index":0,"item":"984f5e8d-1ef4-4f9f-8ef3-6b53f25c5d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","timestamp":"2025. február. 23. 22:19","title":"Napokon belül Bhutánban már szerzetesek próbálgatják majd a BuddhaBot Plust, amely állítólag képes a mélyreható filozofálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","shortLead":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","id":"20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83.jpg","index":0,"item":"6b97fb66-e5b4-4c7f-a9be-320eaee96214","keywords":null,"link":"/360/20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Figyelmeztető lövés Németországban: így értékeli a német sajtó a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei meghatározásakor. Az ördög ráadásul a részletekben rejlik.","shortLead":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei...","id":"20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854.jpg","index":0,"item":"9d5754c8-04f6-4455-8c50-1d59529ab9d7","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","timestamp":"2025. február. 23. 10:30","title":"Sajátos logika mentén csökkentették az államilag támogatott férőhelyek számát az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]