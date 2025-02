Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek. Ráadásul mindkét alkalommal a rossz irányba – aggodalomra azonban semmi ok.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek...","id":"20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"a1b5d442-aafc-4fac-baa1-9a0cd5f10b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","timestamp":"2025. február. 19. 09:03","title":"NASA: Ismét nőtt az esélye annak, hogy 2032-ben aszteroida csapódik a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","shortLead":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","id":"20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5bb4b7ad-5109-4654-978f-dc49c6f67da1","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","timestamp":"2025. február. 19. 13:18","title":"Félnek a magyar cégvezetők a nagy inflációtól, úgyhogy a saját fizetésüket jól megemelik, a dolgozókét alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","shortLead":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","id":"20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"45bdaeb8-68dc-49d7-8227-0064cb1cdbcd","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","timestamp":"2025. február. 18. 12:47","title":"Mégsem fotózkodott, mindössze védekezni próbált az 55 éves nő, akinek mindkét kezét leharapta egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","shortLead":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","id":"20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"3e4803b9-c9e7-4b62-81b1-30d63b12a4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","timestamp":"2025. február. 18. 14:35","title":"Ismét vonat elé ugrott egy diáklány Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajna támogatásának folytatását ígérték a párizsi rendkívüli európai csúcs résztvevői, akik azt is hangsúlyozták, meg kell akadályozni, hogy komoly különbségek alakuljanak ki az amerikai és az európai rendezési tervek között. Mindenki egyetértett abban, hogy Kijevet nem lehet kihagyni a béketárgyalásokból. Orbánékat senki sem hívta. ","shortLead":"Ukrajna támogatásának folytatását ígérték a párizsi rendkívüli európai csúcs résztvevői, akik azt is hangsúlyozták, meg...","id":"20250217_Az-egysegrol-beszeltek-Parizsban-az-europai-vezetok-kerdes-hogy-ez-erdekli-e-Trumpekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc.jpg","index":0,"item":"d22684b1-137a-4021-a23d-0eaa6d4cfcd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Az-egysegrol-beszeltek-Parizsban-az-europai-vezetok-kerdes-hogy-ez-erdekli-e-Trumpekat","timestamp":"2025. február. 17. 21:17","title":"Az egységről beszéltek Párizsban az európai vezetők, kérdés, hogy ez érdekli-e Trumpékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is, hogy az alkoholt nem tudja irányítani. ","shortLead":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is...","id":"20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"7ec9c66f-7b66-4b1f-9a1a-a89072ef5f69","keywords":null,"link":"/elet/20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","timestamp":"2025. február. 19. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Annyira vagyok rosszul, amennyire rosszul szabad lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport ultrahang segítségével érte el, hogy az elektromos áram szikrája arra induljon meg, amerre ők szeretnék.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport ultrahang segítségével érte el, hogy az elektromos áram szikrája arra induljon meg, amerre...","id":"20250218_elektromos-aram-ultrahang-szikra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd.jpg","index":0,"item":"77869a9a-66e9-4815-97a6-d2e2dfcc39d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_elektromos-aram-ultrahang-szikra","timestamp":"2025. február. 18. 20:03","title":"Rájöttek, hogyan lehet az áramot vezeték nélkül elvezetni a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]