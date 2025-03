Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok okunk van erkölcsileg felháborodni, talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk a káoszban a vezérlő rendet. Vélemény.","shortLead":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok...","id":"20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3.jpg","index":0,"item":"3aa1f0b9-0ac2-4935-bc51-3ab459714781","keywords":null,"link":"/360/20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","timestamp":"2025. március. 06. 08:00","title":"Dessewffy Tibor: A mostani válság sok ajtót bezárt, de néhányat ki is nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság Magyarországra. Az ügyben csütörtökön hoz ítéletet az Európai Bíróság.","shortLead":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság...","id":"20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"e5b3842f-fc4b-48d4-9280-04cc65432000","keywords":null,"link":"/eurologus/20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:32","title":"Ismét EU-s büntetés fenyegeti Magyarországot, újabb pénzeket bukhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos vezetője is. Mindenki a kilövési engedélyt várja, és a stratégiai döntést, hogy a Demeter által gründolt MNM Közgyűjteményi Központot szétszedik-e, vagy részben megtartják.","shortLead":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos...","id":"20250305_Demeter-Szilard-bukasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7.jpg","index":0,"item":"e55f89f5-cb4b-462d-9bcb-b9d19da8ae3a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Demeter-Szilard-bukasa","timestamp":"2025. március. 05. 12:40","title":"Demeter Szilárd minden területen csődöt mondott, forrásaink szerint küszöbön a bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket, sem a hozzátartozókat, hogy mi is történik velük konkrétan.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket...","id":"20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d.jpg","index":0,"item":"f6a6e5f4-01e7-425a-b0b4-bc3a0a85078d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 08:14","title":"Magukra hagyják, nem tájékoztatják, megalázzák a betegeket – újabb kórházi történeteket mutatott be a Direkt36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","shortLead":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","id":"20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"536a7eee-6d8c-4db8-bc3f-e8577c242836","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","timestamp":"2025. március. 04. 15:11","title":"Itt a válasz Trump gázai terveire Egyiptomból: a Hamászt kizárnák a kormányzásból, a lakosság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina mellett kiálló arab államok Donald Trump radikális ingatlanfejlesztési koncepciójára válaszul álltak elő saját javaslattal, ami már teljesen szakítana a Hamásszal. Az egyiptomi koncepció támogatottsága azonban arab viszonylatban sem teljes körű.","shortLead":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina...","id":"20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440.jpg","index":0,"item":"dc4092a1-97fc-485a-a883-0b0db1d81bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","timestamp":"2025. március. 05. 12:29","title":"Trumpékat nem érdekli az arab országok javaslata, továbbra is Riviérát akarnak létrehozni Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","shortLead":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","id":"20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17.jpg","index":0,"item":"dc13a3e4-8ef1-4cda-971a-3912dd300ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Jön az Opera újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngésző felett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]