[{"available":true,"c_guid":"18ee8297-1452-49af-bd6f-d93d3a62490c","c_author":"Kovács István","category":"vilag","description":"Két Fülöp-szigeteki klán politikai háborúja állhat annak hátterében, hogy végre a Nemzetközi Büntetőbíróság elé került Rodrigo Duterte. A volt elnököt azzal vádolják, hogy harmincezer ember megöléséhez járult hozzá, miután háborút hirdetett a kábítószer-kereskedők és -fogyasztók ellen. Próbálta magát bebiztosítani a felelősségre vonás ellen, de utódja kiadta Hágának, és a lánya is megbukhat.","shortLead":"Két Fülöp-szigeteki klán politikai háborúja állhat annak hátterében, hogy végre a Nemzetközi Büntetőbíróság elé került...","id":"20250318_rodrigo-duterte-fulop-szigetek-nemzetkozi-buntetobirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ee8297-1452-49af-bd6f-d93d3a62490c.jpg","index":0,"item":"227e2f08-0b6f-4537-b6fd-009a20cf57f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_rodrigo-duterte-fulop-szigetek-nemzetkozi-buntetobirosag-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 06:10","title":"„Valójában a balhét kerestem, hogy ölhessek” – kicsoda Rodrigo Duterte, aki bűnözőből elnök, majd ismét bűnöző lett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","shortLead":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","id":"20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c.jpg","index":0,"item":"ebb4a627-386b-43b8-a7dd-e95634189ca0","keywords":null,"link":"/elet/20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","timestamp":"2025. március. 18. 05:01","title":"Poloskaszagúnak és szappanízűnek érzi a koriandert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","shortLead":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","id":"20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32.jpg","index":0,"item":"9c884795-2d23-4804-a914-3df19cbe1016","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","timestamp":"2025. március. 17. 16:30","title":"Öregít a nagy meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71107822-d78e-4b07-91ee-c97076f99988","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egészen mostanáig ingyen használhatott egy exkluzív budai ingatlant Tarsoly Csaba egykori Quaestor-vezér családja. Egy friss bíróság döntés szerint azonban ki kell költözniük belőle.","shortLead":"Egészen mostanáig ingyen használhatott egy exkluzív budai ingatlant Tarsoly Csaba egykori Quaestor-vezér családja...","id":"20250319_tarsoly-csaba-quaestor-villa-csalad-kilakoltatas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71107822-d78e-4b07-91ee-c97076f99988.jpg","index":0,"item":"3847bafc-8e47-4b2a-b8e9-588f821580da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_tarsoly-csaba-quaestor-villa-csalad-kilakoltatas-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 05:45","title":"Bíróság tette ki Tarsoly Csaba családját egykori luxusvillájukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758.jpg","index":0,"item":"089051cd-22cc-4e16-ad84-549249998b32","keywords":null,"link":"/elet/20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","timestamp":"2025. március. 17. 13:59","title":"Észak-macedóniai tűzvész: belehalt a stresszbe egy mentősofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített a parlamenti akcióról.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített...","id":"20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"b7c6b290-d865-48ce-a7ac-224fd6362777","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","timestamp":"2025. március. 18. 15:48","title":"Kocsis Máté: A Covidot alig túlélő Bányai Gábor rosszul lett a füstgyertyázástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","shortLead":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","id":"20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20.jpg","index":0,"item":"1af4e44a-ef52-4121-b91a-5f3c2e48c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","timestamp":"2025. március. 19. 07:54","title":"Őrizetbe vették Erdoğan fő ellenfelét a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek épphogy csak fölécsúsznak a törvényben rögzített egymilliárdos árbevételküszöbnek.","shortLead":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek...","id":"20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5.jpg","index":0,"item":"6443dcda-09b1-4dca-b6e5-2e4113a76cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","timestamp":"2025. március. 17. 14:31","title":"Bedöntheti az árrésstop a CBA, a Coop és a Reál franchise-üzleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]