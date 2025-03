Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a gyermekvédelem céljaira” kell költeni.","shortLead":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a...","id":"20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"2a8080d2-d92b-4479-807c-bb886afeeb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 09:55","title":"Benyújtották a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot, a résztvevőket is pénzbírsággal sújtanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket kínáljon az ottani vevőknek.","shortLead":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket...","id":"20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62.jpg","index":0,"item":"5326446e-09a6-4e4c-944b-f165bb3bf8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","timestamp":"2025. március. 18. 10:57","title":"Tizenegy új modellel erősít a VW Kínában: a Jetta belépő szintű elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","shortLead":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","id":"20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"073a2019-d7ee-4214-918c-8588bc32705a","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","timestamp":"2025. március. 16. 21:32","title":"Szijjártó Péter az észak-macedóniai diszkótűzről: Magyarország átvállalja 19 sérült ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak, hanem súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthetnek.","shortLead":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak...","id":"20250317_elfbar-pocobart-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"98bcbd10-6609-4e97-b647-00ee1aee693f","keywords":null,"link":"/elet/20250317_elfbar-pocobart-diakok","timestamp":"2025. március. 17. 10:02","title":"Hiába az ezernyi figyelmeztetés, egyre több Elfbart, és Pocobart találnak diákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]