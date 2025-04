Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8686121-b538-4def-b4cd-848fa385dc8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ország egynegyede HIV-pozitív, az amerikai finanszírozású gyógyszerek helyett az ENSZ próbál segíteni, de messze nem tudnak annyi pénzt adni.","shortLead":"Az ország egynegyede HIV-pozitív, az amerikai finanszírozású gyógyszerek helyett az ENSZ próbál segíteni, de messze nem...","id":"20250404_termeszetgyogyasz-kezeles-aids-lesotho-trump-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8686121-b538-4def-b4cd-848fa385dc8d.jpg","index":0,"item":"e6947e29-debf-4909-bb8c-9f69231e7e27","keywords":null,"link":"/elet/20250404_termeszetgyogyasz-kezeles-aids-lesotho-trump-usaid","timestamp":"2025. április. 04. 14:14","title":"Természetgyógyászok kezelik az AIDS-eseket Lesothóban, miután Trump elzárta a pénzcsapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is elfogatóparancsot adott ki a testület.","shortLead":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is...","id":"20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519.jpg","index":0,"item":"5da7d9f9-d67c-45fd-8b78-a9a6b57d8ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 04. 16:21","title":"A Hamász felszólította Magyarországot, hogy ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, Netanjahut pedig tartóztassák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","shortLead":"Érdekes dolgok derültek ki, amikor megnézték a hátteret, hol is készülhettek a fényképek Rogán Barbaráról.","id":"20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"04ae0cbf-5a76-4a36-8e1e-50fcea9458da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Millios-szobaarak-szalloda-Rogan-Antal-felesege","timestamp":"2025. április. 05. 21:43","title":"Milliós szobaárak vannak a szállodában, ahol Rogán Antal feleségéről fényképek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110f1b21-9e6b-4045-90a4-7a1b149ffc14","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt szerint a nő a náci időket idéző szavakkal próbálta megakadályozni népszavazási kezdeményezésüket.","shortLead":"A párt szerint a nő a náci időket idéző szavakkal próbálta megakadályozni népszavazási kezdeményezésüket.","id":"20250404_rakamaz-tisza-part-pult-kisasztal-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/110f1b21-9e6b-4045-90a4-7a1b149ffc14.jpg","index":0,"item":"2685d7e1-46c4-4c26-a7dd-f18edc2b4689","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_rakamaz-tisza-part-pult-kisasztal-pult","timestamp":"2025. április. 04. 17:14","title":"Szappant emlegetve, autóval tolta el a tiszások kisasztalát egy idős nő Rakamazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően. Az újdonság hátterében a progresszív webalkalmazások (PWA) nevű technológia áll, amely hamarosan a Mozilla böngészőjében is megjelenik.","shortLead":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően...","id":"20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"3a77b501-54f7-4245-8147-71339ca32a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","timestamp":"2025. április. 06. 08:03","title":"Windows van a gépén? Meg Firefox is? Kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet válaszolni a vámháborúra.","shortLead":"Miközben Donald Trump egy golfversenyen bejutott a döntőbe, az európai vezetők egymással tárgyalnak, hogyan lehet...","id":"20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"aebead3b-be57-400c-aac6-c2810b4f4e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Trump-vamhaboru-Starmer-Macron","timestamp":"2025. április. 05. 19:36","title":"A Trump vámháborújára adott lépésekről tárgyalt a francia elnök és a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene tennünk, nem kell innovációkra várnunk. A megfelelő lépésekkel már holnap megoldhatnánk a problémát. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene...","id":"20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"defacfe6-e373-446f-bfa6-91d6c66516d8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","timestamp":"2025. április. 05. 19:15","title":"A műanyagszennyezés megoldható. Akkor miért nem oldjuk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]