Két, az oroszok oldalán harcoló kínai katonát fogtak el az ukrán erők Kelet-Ukrajnában – jelentette be Volodimir Zelenszkij a Sky News szerint. Az ukrán elnök jelezte: utasította a tisztviselőket, hogy kérjenek magyarázatot Pekingtől.

„Információink szerint a megszálló egységekben kettőnél sokkal több kínai állampolgár van. Most a tények felderítésén dolgozunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy most az Egyesült Államok reakcióját várja, Kína ugyanis csatlakozott Oroszország Ukrajna elleni háborújához.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL