Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen a YouTube-on.","shortLead":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen...","id":"20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"c04d20b7-fa2a-4ce8-8e88-706f938e3132","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","timestamp":"2025. január. 21. 09:52","title":"Majka új száma külföldön is nagyot megy, Ausztriában az első helyen van, de Németországban is a 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon kívüli kapcsolatokkal vádolta.","shortLead":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon...","id":"20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499.jpg","index":0,"item":"4084a7f6-7420-41e2-9693-854b1c1db8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","timestamp":"2025. január. 22. 14:20","title":"Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt elítélték azt a férfit, aki azt mondta magáról, szavakkal tud ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","shortLead":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","id":"20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba.jpg","index":0,"item":"c43f0f56-c43b-415d-a1da-dab3e8bbacfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","timestamp":"2025. január. 21. 13:01","title":"Pénzügyi képzés indult a gyermekvédelemben, hogy az állami gondozásban élő gyerekek „adófizető polgárokká váljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","id":"20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"7e6e5db2-0dd9-4caa-b361-b2c91441e0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","timestamp":"2025. január. 21. 07:47","title":"Magyar Péter azon a hétvégén tart évértékelő beszédet, amelyen Orbán szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját, hogy nemrégiben feketelistára tette a Pentagon? És mi történik, ha keményebb szankciókat is hoznak ellene az USA-ban? A listázás nem csak a magyar gigagyár miatt kérdéses, a Tesla és a Ford is komoly terveket szövögetett a világ legnagyobb akkugyártójával. Mik a lehetséges forgatókönyvek?","shortLead":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját...","id":"20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"e5ff4701-768e-48c3-a0e4-506eaa203eb3","keywords":null,"link":"/360/20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","timestamp":"2025. január. 21. 14:14","title":"Mi lesz a CATL debreceni gyárával és Elon Musk nevadai terveivel, ha szigorodnak az amerikai szankciók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis vannak az állaton világos tollak is. Egy nemrég megfigyelt példány azonban tetőtől talpig fekete.","shortLead":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis...","id":"20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0.jpg","index":0,"item":"b8b811f6-10aa-4d21-9351-44f0b0f30fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","timestamp":"2025. január. 21. 12:03","title":"Soha nem látott királypingvint vettek videóra, teljesen fekete a tolla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék – állítja.","shortLead":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék –...","id":"20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f.jpg","index":0,"item":"cbe74af5-d0e7-4db9-b13d-7539761a249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","timestamp":"2025. január. 22. 11:47","title":"Toroczkai László kiléptetné Magyarországot a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást emlegetett, rozsdás üzemeket, szegénységet és bűnözést vázolt fel disztópiájában. Ám a sorok között ezúttal is ott bujkált a bosszúvágy, a sértettség, valamint a személyes küldetés hite, miután hihetetlen módon visszatért a politikába.","shortLead":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást...","id":"20250121_Financial-Times-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"54218229-b9be-4a80-870e-f3675fb5c027","keywords":null,"link":"/360/20250121_Financial-Times-Trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:05","title":"Financial Times: Trump második korszakában a hatalom fékjei és ellensúlyai olyan próbának lesznek kitéve, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]