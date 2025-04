Kína megerősítette, hogy tárgyal Ukrajnával azokról az információkról, amelyek szerint Donyec megyében ukrán katonák foglyul ejtettek az orosz erők oldalán harcoló két kínai állampolgárt.

Lin Csien külügyi szóvivő a tárca szerdai, pekingi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a kínai kormány mindig azt az álláspontot képviselte, hogy az állampolgárai maradjanak távol a fegyveres konfliktusoktól, és ne vegyenek részt semmilyen formában háborús cselekményekben. „Különösen fontos, hogy ne csatlakozzanak egyetlen félhez sem” – mondta Lin.

Zelenszkij kedden közölte, hogy Donyec megyében elfogtak két kínai férfit, akik Oroszország oldalán részt vettek a harcokban. Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében – amelyhez videót is mellékelt az egyik férfiról – azt írta: Kijev értesülései szerint több kínai állampolgár is részt vesz az orosz hadműveletekben. Lin Csien alaptalannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint kínaiak tömegesen csatlakoztak az orosz fegyveres erőkhöz.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL