[{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","shortLead":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","id":"20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"a1286543-3ec6-4802-888e-5f2d7e7f13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","timestamp":"2025. április. 10. 14:39","title":"Az ellenzéket hazugozó közleménnyel reagált a kormány, amikor azt kérdeztük, hogyan kerültek Rogán Barbarához méregdrága luxuscikkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","shortLead":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","id":"20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72.jpg","index":0,"item":"8f47fcc1-85a8-4011-998a-3926244ef09f","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","timestamp":"2025. április. 10. 16:06","title":"24 év után új albummal jelentkezik a Pulp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828.jpg","index":0,"item":"9f959bcf-3aae-45aa-931c-934db6381214","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. április. 11. 06:41","title":"35 éves, mégis bejáratósan új Mercedes SL-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben emelkedett, ami azt jelenti, hogy menekülnek a befektetők az amerikai eszközökből.","shortLead":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben...","id":"20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9.jpg","index":0,"item":"8deaf0d4-b732-4fdb-bac3-9bf1aa8764d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Szárnyal az arany és a frank árfolyama, öntik a piacra az amerikai államkötvényeket, zuhan a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legnagyobb mértékben az akkumulátorgyártás esett vissza, 24 százalékkal marad el 2024-től, de az autóipar is gyengélkedik. Minden ágazat visszaesést szenvedett el, a megrendelések zuhanása miatt a kilátások se fényesek.","shortLead":"Legnagyobb mértékben az akkumulátorgyártás esett vissza, 24 százalékkal marad el 2024-től, de az autóipar is...","id":"20250411_ksh-ipar-2025-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"46e8b606-abb8-4be4-a8a2-60a881a51ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_ksh-ipar-2025-februar","timestamp":"2025. április. 11. 08:32","title":"Elfogytak a negatív jelzők a magyar ipar teljesítményére, februárban is óriási volt a csökkenés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt Gyárfás Tamás védője. Zamecsnik Péter a HVG-nek azt is mondta, ettől függetlenül a volt producernek börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt...","id":"20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"a32b1b5b-7321-4e47-8d22-00e787c7bc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:58","title":"Nem kérnek államfői kegyelmet Gyárfás Tamásnak, akinek néhány héten belül kell börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]