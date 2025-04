Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely az ő munkáján és mindennapjain át mutatja be, milyen az élet Gázában.","shortLead":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely...","id":"20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c.jpg","index":0,"item":"9454dd36-e91d-4555-a79d-27771a0610ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","timestamp":"2025. április. 19. 13:47","title":"A családjával együtt megölték a fiatal gázai fotóst, aki másfél évig dokumentálta a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rögtönzött tájékoztatót tartó polgármestert ki is fütyülték.","shortLead":"A rögtönzött tájékoztatót tartó polgármestert ki is fütyülték.","id":"20250418_pereszteg-tuntetes-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"9c736a7d-fedf-431f-8f73-5f004c61296b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_pereszteg-tuntetes-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 18. 10:32","title":"Egész éjjel tüntettek Peresztegen, mert hozzájuk viszik a járvány miatt leölt rábapordányi marhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint a bátor társaik. Az eredmény az emberre vetítve is igen hasznos lehet.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint...","id":"20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"35dc854c-79dd-4e4e-b9fb-b99ee51f9ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","timestamp":"2025. április. 19. 16:03","title":"Félénk típus? Mégis simán lenyomhatja a bátrabbakat – az egerektől lesték el a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük tragikus eseményeinek, hanem képesek beépíteni személyiségükbe mindezek hozadékait is. Történetük megmutatja, miként állíthatjuk fejlődésünk szolgálatába a bennünket érő csapásokat. A kiadvány a szerző kétrészes – 2012-ben és 2024-ben írt – vallomásával zárul. Az alábbiakban ennek szerkesztett kivonatát olvashatják.","shortLead":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük...","id":"20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"b94679c9-2c05-4fbb-b0d4-130f2b52eec0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","timestamp":"2025. április. 19. 19:15","title":"Singer Magdolna: Mire tanítanak életünk veszteségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan családot, köztük egy hároméves gyereket öt órán át tartották kint az udvarukon, de a TEK állítása szerint nem tévedtek. ","shortLead":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan...","id":"20250419_Rossz-cim-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0.jpg","index":0,"item":"dfd9dbb6-e614-464f-95b4-b9d507d96b75","keywords":null,"link":"/elet/20250419_Rossz-cim-tek","timestamp":"2025. április. 19. 11:37","title":"Rossz címre ment ki akciózni a TEK, de szerintük nem történt tévedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f2dd2-0a0a-4d63-a8ca-3403d4def1bf","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Kellően nehéz, és kicsit addiktív a Capcom szörnyvadász-szériájának legújabb tagja, a Monster Hunter Wilds. A játékban óriási, masszív szörnyeket kell legyűrni, ami sokkal nehezebb, mint elsőre gondolja az ember. Kipróbáltuk.","shortLead":"Kellően nehéz, és kicsit addiktív a Capcom szörnyvadász-szériájának legújabb tagja, a Monster Hunter Wilds. A játékban...","id":"20250418_monster-hunter-wilds-szornyvadaszat-jatekteszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e86f2dd2-0a0a-4d63-a8ca-3403d4def1bf.jpg","index":0,"item":"ec82d9a2-e367-47d5-988d-5542b999bb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_monster-hunter-wilds-szornyvadaszat-jatekteszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 18. 12:03","title":"Szörnyvadászat a legjobb fajtából – profi és szórakoztató játék a Monster Hunter Wilds (teszt)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az orosz támadások nem fejeződtek be a Putyin által meghatározott időpont után, de ha mégis teljes lesz a fegyvernyugvás, azt Ukrajna hosszabb időre is fenntartaná.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az orosz támadások nem fejeződtek be a Putyin által meghatározott időpont után, de ha mégis...","id":"20250419_ukrajna-oroszorszag-haboru-husveti-tuzszunet-putyin-zelenszkij-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"e0c16c08-7cab-44e0-81ca-1aa113188897","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_ukrajna-oroszorszag-haboru-husveti-tuzszunet-putyin-zelenszkij-reakcio","timestamp":"2025. április. 19. 21:02","title":"Zelenszkij Putyin tűzszünetéről: 30 óra elég a címlapokra, de a békének csak 30 nap adhatna esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]