[{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban már az Erzsébet hídra sem akarták őket felengedni. A képviselő nem nyugodott bele a tiltásba.","shortLead":"Korábban már az Erzsébet hídra sem akarták őket felengedni. A képviselő nem nyugodott bele a tiltásba.","id":"20250418_hadhazy-akos-tuntetes-rendorseg-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"73100c92-70fb-41b3-b875-bf1da2122f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_hadhazy-akos-tuntetes-rendorseg-tiltas-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 11:10","title":"Letiltotta a rendőrség Hadházyék Ferenciek terére tervezett tüntetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van, ugyanakkor a gazdasági növekedést fékezheti a vámháború. A következő kamatdöntéseknél marad az eseti, a beérkező adatoktól függő döntéshozatal.","shortLead":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van...","id":"20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8.jpg","index":0,"item":"b63d1a07-4ddc-47fc-9ef6-a0338f173114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","timestamp":"2025. április. 17. 14:51","title":"Kamatot vágott az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","shortLead":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","id":"20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb.jpg","index":0,"item":"dcc71b69-914b-4c81-aaa3-02bc4d2003fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","timestamp":"2025. április. 17. 16:52","title":"Az orosz legfelsőbb bíróság levette a terrorszervezetek listájárol a tálibokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","shortLead":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","id":"20250417_torlodas-baleset-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"1809ddfd-2fc2-49e6-a112-80d43cf690d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_torlodas-baleset-m3","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Tizenöt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak többet esznek, de boldogabbak is azok, akik megosztják másokkal az étkezés örömét, akár ünnepi alkalmakkor, akár egy munkaebéd során ülnek közösen asztalhoz – állítja egy friss kutatás. De miért használható az érzelmi jóllét mérőszámaként a közösen elköltött vacsora? Mit (ne) tegyünk, hogy valóban boldogító legyen az együttlét a fehér asztal mellett? És milyen lehetőségeket rejt a magányos étkezés?","shortLead":"Nemcsak többet esznek, de boldogabbak is azok, akik megosztják másokkal az étkezés örömét, akár ünnepi alkalmakkor...","id":"20250417_Ezert-egyunk-egyutt-husvetkor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7.jpg","index":0,"item":"9e01370c-b3fc-44a1-a0a5-e9a37a8adb05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250417_Ezert-egyunk-egyutt-husvetkor","timestamp":"2025. április. 17. 19:30","title":"Ezért együnk együtt húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos Mentőszolgálat szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy ne rendelkeznének minden szükséges felszereléssel. ","shortLead":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos...","id":"20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"119dd4ce-9512-424f-9ffc-36e280ddb7a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","timestamp":"2025. április. 16. 17:02","title":"Cégeket keresett meg a mentősöket segítő alapítvány, hogy „hasznos kiegészítő” felszereléseket tudjanak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]