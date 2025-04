Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","shortLead":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","id":"20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399.jpg","index":0,"item":"d541e5db-0371-4178-84af-33f41793ba1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","timestamp":"2025. április. 22. 11:33","title":"A náci Németországhoz hasonlította a Trump-kormányt az USA egykori alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU hulladékkezelési szakértőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. április. 21. 11:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrsorfal választotta szét a tüntetőket a Ferenciek terénél, ahol Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját.","shortLead":"Rendőrsorfal választotta szét a tüntetőket a Ferenciek terénél, ahol Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos...","id":"20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"b70374fc-1743-4705-b6fc-de536052eeae","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"A tüntetők elfoglalták a Szabadság hidat, miután a Ferenciek terénél a rendőrök kiszorították őket a zebráról - percről percre a keddi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Érkeznek a tisztelettel teli nyilatkozatok Ferenc pápa halálhíre után. Alázatáról, együttérzéséről, toleranciájáról írnak a világ országainak vezetői. Öröksége, egy igazságosabb, békésebb világ megteremtésének szándéka, többek szerint is tovább él.","shortLead":"Érkeznek a tisztelettel teli nyilatkozatok Ferenc pápa halálhíre után. Alázatáról, együttérzéséről, toleranciájáról...","id":"20250421_ferenc-papa-halalara-tiszteletteljes-nyilatkozatok-reszvet-egyutterzes-macron-metsola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"95652260-0e4a-4f51-8e1b-25aeec1240bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_ferenc-papa-halalara-tiszteletteljes-nyilatkozatok-reszvet-egyutterzes-macron-metsola-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:10","title":"A béke hangja, akinek ragadós volt a mosolya – így búcsúznak a világ vezetői Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc pápától. Többször találkoztak személyesen, a pápa többször is bocsánatot kért a nácizmus tetteiért.","shortLead":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc...","id":"20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a.jpg","index":0,"item":"4c799d98-c3a7-4b6e-9d61-0e1d6679a8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","timestamp":"2025. április. 21. 21:00","title":"Bruck Edit Ferenc pápáról: Szerettem a gyermeki oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős, farmeres holttestét Assisiben őrzik. ","shortLead":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős...","id":"20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc.jpg","index":0,"item":"d695ff09-dd8f-41ca-9b46-e933defcabb7","keywords":null,"link":"/elet/20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","timestamp":"2025. április. 21. 17:23","title":"Elhalasztották a kamaszként elhunyt Y-generációs csodatevő szentté avatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt producernek, egykori sportvezetőnek 76 évesen kell börtönbe vonulnia. Megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), hogy milyen körülmények közé kerülnek az idős elítéltek.","shortLead":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt...","id":"20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04.jpg","index":0,"item":"86888f07-a0f6-42ed-a1da-9deb564f8fc8","keywords":null,"link":"/360/20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","timestamp":"2025. április. 21. 20:00","title":"Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ előírásai szerint használja.","shortLead":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ...","id":"20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a.jpg","index":0,"item":"a405c0d9-4b60-48f5-8799-79718eb1ec29","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 14:26","title":"A keddi tüntetés előtt kisokost adott ki a rendőrség arról, hogyan kell viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]