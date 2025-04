Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","shortLead":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","id":"20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"68c1f936-1034-4f19-adb0-12171ba02fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","timestamp":"2025. április. 22. 13:57","title":"Beperelte az újvidéki tragédia egyik áldozatának anyját képviselő ügyvédet az állomás felújítását végző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős, farmeres holttestét Assisiben őrzik. ","shortLead":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős...","id":"20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc.jpg","index":0,"item":"d695ff09-dd8f-41ca-9b46-e933defcabb7","keywords":null,"link":"/elet/20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","timestamp":"2025. április. 21. 17:23","title":"Elhalasztották a kamaszként elhunyt Y-generációs csodatevő szentté avatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd egy csoportjuk a Szabadság hídhoz vonult, ahol blokkolta a forgalmat.","shortLead":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd...","id":"20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd.jpg","index":0,"item":"5a7498fc-18c2-4986-8dc6-72edcd4f9f82","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 23. 10:25","title":"Ötvenhat ember ellen indított eljárást a rendőrség Hadházyék keddi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja, hogy részesévé vált volna a konfliktusnak. Az ukrán és az orosz haderőben is szolgálnak külföldiek, de az utóbbiakat Moszkva veti be tömegesen.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja...","id":"20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9.jpg","index":0,"item":"0deb5137-3c38-40a5-87d9-577ead74fb23","keywords":null,"link":"/360/20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","timestamp":"2025. április. 22. 10:30","title":"Az ukrajnai front mindkét oldalán vannak idegenlégiósok, és csecsenek harcolnak csecsenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más kérdés, hogy mit gondolhat erről a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más...","id":"20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"f6734f55-360d-4820-8b2e-49ac3c96ab3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Ön is megköszöni a ChatGPT-nek a választ? Sokba kerül az OpenAI-nak az udvariaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. ","shortLead":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya...","id":"20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0.jpg","index":0,"item":"7862148e-c46d-47a9-8097-b91b626f8950","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","timestamp":"2025. április. 23. 06:00","title":"Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]