[{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és az elektromos eszközeink között, de gyakorlatilag pár ezer forinttal megsokszorozhatjuk a konnektorok számát – gondolhatjuk. Sajnos azonban ez nem olyan egyszerű, ugyanis vannak olyan háztartási készülékek, amiket nagyon nem ajánlatos hosszabbítóba dugni.","shortLead":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és...","id":"20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db.jpg","index":0,"item":"763ad0a9-d5bb-4ad3-ab71-f752405a9a69","keywords":null,"link":"/elet/20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","timestamp":"2025. április. 25. 05:01","title":"Ezeket a háztartási eszközöket ne dugja a hosszabbítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói székét fia, Csányi Péter kapta meg.","shortLead":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói...","id":"20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512.jpg","index":0,"item":"3f8274d1-3817-49a9-93a5-3b5b17a88af9","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:05","title":"Csányi Sándor fia, Csányi Péter lett az OTP új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenharmadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7.jpg","index":0,"item":"8c0b7c23-a1ba-41fb-b65f-dbc8cd4a5e88","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","timestamp":"2025. április. 25. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Mozaikpadló – Szexi a matek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy az amerikai elnök kívánsága beavatkozás-e a szuverenitásba. ","shortLead":"A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy az amerikai elnök kívánsága beavatkozás-e a szuverenitásba. ","id":"20250425_orban-trump-europai-unio-kilepes-szuverenitasvedelem-hivalatal-szijjarto-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"8c5dbf85-6916-47e4-aeb9-706db38a0467","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_orban-trump-europai-unio-kilepes-szuverenitasvedelem-hivalatal-szijjarto-menczer","timestamp":"2025. április. 25. 16:35","title":"Orbán sem biztos benne, Trump viccelt-e, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak ki kellene lépnie az EU-ból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","id":"20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff.jpg","index":0,"item":"b4aca0db-3491-459c-9890-643e62234919","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Orbán Viktor és Sulyok Tamás is lerótták kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20073727-aee2-4a62-88f6-d948de36320c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több helyen jég is esett. ","shortLead":"Több helyen jég is esett. ","id":"20250424_Sartenger-a-67-es-uton-villamarviz-Szekszardon-videok-a-brutalis-felhoszakadasokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20073727-aee2-4a62-88f6-d948de36320c.jpg","index":0,"item":"dc21ac79-90f3-4abe-add2-40c736f3fccf","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Sartenger-a-67-es-uton-villamarviz-Szekszardon-videok-a-brutalis-felhoszakadasokrol","timestamp":"2025. április. 24. 18:21","title":"Sártenger a 67-es úton, villámárvíz Szekszárdon – videók a brutális felhőszakadásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]