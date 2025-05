Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64cbae7b-28d3-4c3f-9256-4600933e0167","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bartosz Grzelak szombaton távozott, miután a csapata hazai pályán kikapott a Győrtől. ","shortLead":"Bartosz Grzelak szombaton távozott, miután a csapata hazai pályán kikapott a Győrtől. ","id":"20250505_ujpest-fc-vezetoedzo-damir-krznar-bartosz-grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64cbae7b-28d3-4c3f-9256-4600933e0167.jpg","index":0,"item":"cee8f78c-d41e-42a8-9c7b-6f93f1ffccdf","keywords":null,"link":"/sport/20250505_ujpest-fc-vezetoedzo-damir-krznar-bartosz-grzelak","timestamp":"2025. május. 05. 10:12","title":"Megvan az Újpest új edzője, Horvátországból érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","shortLead":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","id":"20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"3e7aad29-e40d-4ef9-9a93-df18bfc79e48","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","timestamp":"2025. május. 05. 22:11","title":"Megöltek egy nőt Budapesten a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is egy ilyen fejlesztésébe társul be.","shortLead":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is...","id":"20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"a70f5b89-790b-49a8-aaa3-63fca4420503","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","timestamp":"2025. május. 06. 10:27","title":"Fogyasztóinjekció fejlesztésébe száll be a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","shortLead":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","id":"20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"337f910a-4b58-4d82-92f7-898cb38be284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","timestamp":"2025. május. 06. 15:03","title":"Olcsóbb YouTube-előfizetés jöhet, de lesz egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c19cc4-2774-40cf-9182-b85560368348","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a hétfői Met-gálán egy pazar ruhakölteményben és gömbölyödő hassal jelent meg. ","shortLead":"Az énekesnő a hétfői Met-gálán egy pazar ruhakölteményben és gömbölyödő hassal jelent meg. ","id":"20250506_Rihanna-harmadik-gyerek-terhes-Met-gala-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c19cc4-2774-40cf-9182-b85560368348.jpg","index":0,"item":"46be4ec8-2683-431f-98df-4f1f82ee8450","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Rihanna-harmadik-gyerek-terhes-Met-gala-foto","timestamp":"2025. május. 06. 08:27","title":"Harmadik gyerekét várja Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán alapult.","shortLead":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán...","id":"20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93.jpg","index":0,"item":"8a1f35fc-c8e9-4b12-84a1-f3f7d6c0c719","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Szaktanár a magyarérettségi első részéről: „Nem érhette meglepetés a diákokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]