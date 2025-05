Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós produkciós részleget indított.","shortLead":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós...","id":"20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939.jpg","index":0,"item":"2f7bad08-931a-4e30-a19a-765f2461600d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Nyit a Google: belép a tévé- és filmiparba, indul a 100 Zeros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","id":"20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a.jpg","index":0,"item":"2264bdcf-eaf0-47fe-87ac-65d673a4ea99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:59","title":"3,96 másodperc alatt katapultál 200-ról 300-ra a Koenigsegg benzines hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","shortLead":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","id":"20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"22f2eec3-a008-4f7d-a9d8-61347b96fa82","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","timestamp":"2025. május. 07. 17:51","title":"Kapolcson kísérik utolsó útjára Galkó Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics...","id":"20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e.jpg","index":0,"item":"75faaa38-bd58-4bfc-89d0-e82285697d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 16:10","title":"Így szállta meg a NER a magyar igazságszolgáltatást – Laczó Adrienn a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. május. 08. 19:30","title":"Teljesen kimerültél? A modern életmód csapdáira a kellő vitaminpótlás lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","shortLead":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","id":"20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb.jpg","index":0,"item":"6c12b204-ecd1-483c-9b6c-a32c69a5b942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 08. 07:34","title":"Mostantól működik az Aszályvédelmi Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b364c9-d31f-4dcc-a8d9-b00dbd7e0bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő januárban leköszönő színigazgató szerint Magyar Péter sikerében nagy szerepet játszik a társadalom Orbán-fóbiája.","shortLead":"A jövő januárban leköszönő színigazgató szerint Magyar Péter sikerében nagy szerepet játszik a társadalom Orbán-fóbiája.","id":"20250509_mate-gabor-nagy-ervin-politika-tisza-part-katona-jozsef-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14b364c9-d31f-4dcc-a8d9-b00dbd7e0bb9.jpg","index":0,"item":"8cbed0a8-19a8-4c7a-97d5-29f763c35e82","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_mate-gabor-nagy-ervin-politika-tisza-part-katona-jozsef-szinhaz","timestamp":"2025. május. 09. 15:11","title":"Máté Gábor szerint Nagy Ervint a jobbítás szándéka vezette a Tisza Párthoz, de sajnálja, hogy politikai szerepet vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]