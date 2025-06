Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b030679b-cf90-4b47-9cc0-66d34f20e68d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen csaknem 17 millió forintot bukott az a férfi, aki egy befektetési csalás áldozata lett. Mutatjuk, hogyan néz ki az átverés, és mire kell figyelnie.","shortLead":"Összesen csaknem 17 millió forintot bukott az a férfi, aki egy befektetési csalás áldozata lett. Mutatjuk, hogyan néz...","id":"20250530_hamis-befektetes-rendorseg-figyelmeztetes-csalas-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b030679b-cf90-4b47-9cc0-66d34f20e68d.jpg","index":0,"item":"1ce3fb8c-b33e-4e19-b6e9-00f3f30bd0ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_hamis-befektetes-rendorseg-figyelmeztetes-csalas-telefon","timestamp":"2025. május. 30. 15:44","title":"Ha ilyen számról hívják, fel se vegye – aki megtette, attól 17 millió forintot loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre kevesebben szerettek volna magyart is. A magyar kivándorlók közül eközben a legtöbben Németországban találtak új otthont.","shortLead":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre...","id":"20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc.jpg","index":0,"item":"7584eb63-5582-4872-ab9c-e6fba55e470a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. június. 01. 11:00","title":"Kétszer annyi orosz kapja meg a magyar állampolgárságot, mint a háború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós forrást, utóbbiak ráadásul előkészítettek voltak, nem úgy, mint a kormányzati projekt – állítja Bardóczi Sándor. ","shortLead":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós...","id":"20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2.jpg","index":0,"item":"70e1c4af-db87-4ac9-8686-357b54b6e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","timestamp":"2025. május. 31. 13:35","title":"Fővárosi projektektől vont el a kormány uniós pénzt a saját ötletére a budapesti főtájépítész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások lehetnének, ami felhőalapon, internetkapcsolattól függve működik. ","shortLead":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások...","id":"20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642.jpg","index":0,"item":"817ff814-f058-411c-8f00-272bee94dc7e","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","timestamp":"2025. május. 31. 08:00","title":"Mit tehet egy magyar ember, ha Trump végül arra jut, hogy meg kell vonni Európától egy-egy internetes szolgáltatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fec1b7-efdb-43b9-83e3-341359415fce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évi 14 millió forintos fizetéssel kínálták meg a főszakácsot, akinek a főztjét azonban nem az állami iskolák diákjainak szánják.","shortLead":"Évi 14 millió forintos fizetéssel kínálták meg a főszakácsot, akinek a főztjét azonban nem az állami iskolák diákjainak...","id":"20250530_hvg-menza-thomas-franks-american-international-school-of-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fec1b7-efdb-43b9-83e3-341359415fce.jpg","index":0,"item":"4439a8f1-864a-4ec2-b7d9-94cc5a42917d","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-menza-thomas-franks-american-international-school-of-budapest","timestamp":"2025. május. 30. 12:15","title":"Patinás brit iskolák menzaszolgáltatója érkezett meg Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Moody’s nemzetközi hitelminősítő szerint Magyarország végleg eleshet a zárolt uniós források nagy részétől. Félő, hogy a kormány választási osztogatásba kezd, miközben a gazdaság idén mindössze egy százalékkal nő. A hitelbesoroláson ezzel együtt nem rontottak, de az ahhoz kapcsolt, leminősítésre utaló negatív kilátás sem változott.","shortLead":"A Moody’s nemzetközi hitelminősítő szerint Magyarország végleg eleshet a zárolt uniós források nagy részétől. Félő...","id":"20250531_A-Moodys-2025-tavasz-novekedes-besorolas-negativ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6.jpg","index":0,"item":"4eac244c-f0b1-4b14-91e1-43b944bdcb5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_A-Moodys-2025-tavasz-novekedes-besorolas-negativ-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 00:28","title":"A Moody’s 1-est jósol idénre a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek közül. A gyártó a cseh Aero Vodochody, amelybe már régen bevásárolta magát a NER: a tulajdonrész előbb Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt, aztán Hernádi Zsolthoz, majd Habony Árpádhoz került.","shortLead":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek...","id":"20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3.jpg","index":0,"item":"072e0f8c-00b0-46bb-aa44-7ea67f8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 30. 16:22","title":"Leszállította a Honvédségnek az első három gyakorlógépet a már Habony Árpád résztulajdonában álló cseh gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]