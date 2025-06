Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcacd5b-661d-437b-9942-85633a3ae5c0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A turai kastélyszállóhoz kapcsolódó két cég közül az egyik majdnem százmillió forint mínusszal zárt, a másik viszont nyereséges lett.","shortLead":"A turai kastélyszállóhoz kapcsolódó két cég közül az egyik majdnem százmillió forint mínusszal zárt, a másik viszont...","id":"20250530_tiborcz-istvan-tura-kastely-szalloda-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcacd5b-661d-437b-9942-85633a3ae5c0.jpg","index":0,"item":"0229989c-7a9a-4853-8d94-e15a8b706c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_tiborcz-istvan-tura-kastely-szalloda-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 10:54","title":"Veszteséget hozott Tiborcz Istvánnak a turai kastély, de így is összejött 31 millió forint osztalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós forrást, utóbbiak ráadásul előkészítettek voltak, nem úgy, mint a kormányzati projekt – állítja Bardóczi Sándor. ","shortLead":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós...","id":"20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2.jpg","index":0,"item":"70e1c4af-db87-4ac9-8686-357b54b6e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","timestamp":"2025. május. 31. 13:35","title":"Fővárosi projektektől vont el a kormány uniós pénzt a saját ötletére a budapesti főtájépítész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése. Most is egy újabb világrekordot mondhat a magáénak ennek köszönhetően.","shortLead":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése...","id":"20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5.jpg","index":0,"item":"4150cfdc-7ae1-40e6-81fb-f42861ac9b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","timestamp":"2025. május. 31. 20:03","title":"Megvan az új világrekord, új korszak jöhet: már ennyire gyors a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 31. 15:30","title":"Van, aminek nem a vegyes kukában kellene landolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor megírták, nem tudni, történik-e bármi az ügyben. A veszélyes anyagok koncentrációja határérték alatti, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ alkotmányjogi megfontolásokból azért még zárva tartaná az intézményt.","shortLead":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor...","id":"20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff.jpg","index":0,"item":"5279519d-3d0f-492d-8bb2-c9778e262fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","timestamp":"2025. május. 30. 18:46","title":"Megszólalt az NNGYK az óvoda ügyében, amelyet korábban veszélyes szennyezés miatt zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","shortLead":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","id":"20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58.jpg","index":0,"item":"7be68428-f528-4fb2-97f9-3c188a5f688a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","timestamp":"2025. május. 30. 11:06","title":"Fejlesztés a MÁV appjában: már vonat- és buszjegyet is lehet benne venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","shortLead":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","id":"20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf.jpg","index":0,"item":"8b00cf19-2d19-4fbe-af9c-74efc7362a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 31. 18:57","title":"Ma hat városban tüntettek az üldözési törvény ellen, és folytatódnak a demonstrációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]