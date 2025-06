Volodimir Zelenszkij is elismerte, hogy az ukrán hadvezetés és politika legmagasabb szintjein tervezték meg a legújabb, minden korábbinál nagyobb támadásukat az orosz harci gépek ellen. Oroszország több légi bázisán egyszerre hajtottak végre támadást az ott álló bombázók ellen, negyvennél is több gépet támadtak meg, sokat használhatatlanná tettek, volt, amit teljesen meg is semmisítettek. Ráadásul az akciót Oroszország területéről indították, több részét sok ezer kilométerre Ukrajnától. Előbb drónokat csempésztek be, fából készült mobilházakat vittek be teherautókon, ezekbe rejtették el a drónokat, majd amikor támadni kellett, felnyitották a tetőt.

Az ukrán elnök a Telegramon arról írt: 117 drónt indítottak el, ezek közül negyven érte el a célját. Mindegyik drónt más ember kezelte, mostanra pedig az akció összes résztvevője elhagyta Oroszországot – állította. Azt is hozzátette, hogy, egy év, hat hónap és kilenc nap telt el a tervezés kezdete óta, azaz 2023 novemberének végén indult a munka.

Zelenszkij még egyet odaszúrt az oroszoknak, ugyanis azt is hozzátette: a művelet oroszországi központja, ahonnan irányították az akciót, az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik regionális központjának közvetlen szomszédjában volt. Ezt persze nem tudhatjuk, hogy tényleg igaz-e vagy csak még egy kicsit jobban szeretné az ukrán elnök demoralizálni az ellenséget – az biztos, hogy az oroszok számára elég kínos az, hogy orosz területről, ennyire sok helyen és ilyen összehangoltan szenvedtek el támadást, és ha igaz, amit Zelenszkij állít, akkor az még több kérdést vet fel, mennyire sérülékeny az orosz elhárítás.

A BBC úgy számolt, hogy legalább kétmilliárd dollárnyi kárt okoztak az orosz hadseregnek, az ukrán biztonsági szolgálat hétmilliárd dolláros kárról ír, és arról, hogy a cirkálórakéták szállítására alkalmas orosz bombázók harmadát kilőtték. A kármelyik szám is igaz, ez egy súlyos csapás volt az orosz katonaság számára.