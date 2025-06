Negyvennél is több orosz katonai repülőt támadott meg az ukrán hadsereg, Oroszország több légi bázisán egyszerre. Ez az elmúlt hónapok legnagyobb támadása, amelyet az ukránok véghezvittek, a becslés szerint kétmilliárd dollárnyinál is nagyobb kárt okoztak az orosz harci gépekben.

Az anyagi kár mellett fontos az is, hogy az orosz hadsereg így sebezhetőnek érezheti magát a saját országának határain belül is. Azt az orosz média is megerősítette, hogy Murmanszk, Irkutszk, Ivanovo, Rjazan és Amur térségében is támadták az ukránok a légibázison álló repülőket – egyszerre ennyire sok helyen és mélyen Oroszország területén belül rég nem támadtak az ukránok.

És ha igaz az, amit most az akció részleteiről állítanak, akkor Ukrajna képes volt Oroszország határain belülről indítani egy nagy támadást. Az ukrán biztonsági szolgálat a BBC cikke szerint előbb drónokat csempészett be orosz területre, majd fából készült mobilházakat vittek be teherautón, ezekbe rejtették el a drónokat, a támadás idején pedig felnyitották a tetőt. Ukrán források szerint másfél évig készítették elő az akciót, személyesen Volodimir Zelenszkij elnök felügyelete alatt.

Az oroszok állítják, hogy a légvédelmük működik. Egy háborúban persze minden érintett állításait fenntartásokkal kell kezeni, de annyi biztos, hogy a videókon, amelyeket az ukrán hadsereg bemutatott, olyan drónok vannak, amelyeket Ukrajnából az orosz légibázisokig nem tudtak volna elküldeni, úgyhogy valószínű, hogy Oroszország területéről indították a támadást. Igor Kobzev irkutszki kormányzó is arról beszélt, hogy teherautóról indították a drónokat.

Eközben Oroszországban ráomlott egy autópályahíd az alatta futó vasúti pályára, emiatt egy személyvonat kisiklott, heten haltak meg. Kurszk megyében egy vasúti híd omlott össze, amikor egy tehervonat haladt át rajta, a külföldről szerkesztett orosz nyelvű Meduza pedig arról számolt be, hogy az orosz ellenőrzés alatt álló Melitopol mellett kisiklattak egy üzemanyagtartály-vagonokból álló, a Krím felé tartó tehervonatot. Ez utóbbit orosz oldalról nem erősítették meg, a két másik esetet viszont szabotázsnak minősítették a hatóságok. A vasúti akciókat Ukrajna hivatalosan nem vállalta eddig magára.

Az orosz és az ukrán küldöttség hétfőn találkozik Isztambulban, hogy tárgyaljanak a tűzszünet feltételeiről, úgyhogy mindkét ország számára fontos lehet, hogy katonai erőt is mutasson, ahogy elkezdődnek a tárgyalások.

Az orosz hadsereg vasárnapra virradóra az eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre. Összesen 472 drónt, valamint hét rakétát lőtt ki Ukrajnára az ukrán légierő becslése szerint.