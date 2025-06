Orosz támadások civileket öltek meg és sebesítettek meg Ukrajna keleti és északi régióiban, írja a Reuters.

Ternuvate faluban, Zaporizzsja keleti részén Három nő vesztette életét miután orosz tüzérségi támadások érték a települést vasárnap késő este – közölte Ivan Fedorov, a régió kormányzója a Telegramon. Hozzátette, a csapásokban egy üzlet és több lakóház súlyosan megrongálódott. Fedorov emellett még egy halálos áldozatról számolt be, és megjegyezte, a sérültek száma összesen kilencre tehető, valamint egy magánház teljesen megsemmisült.

A Szumi régióban végrehajtott orosz dróntámadásnak is voltak áldozatai, két gyermek is megsérült. „Az áldozatok között van egy hétéves kisfiú is” – jelentette be Oleh Sinehubov kormányzó. Ahogyan Zaporizzsja közelében, a támadás itt is több épületben is károkat okozott.

Mindeközben Oroszország és Ukrajna újabb béketárgyalásokra készül, hogy megoldást találjanak a több mint három éve tartó háború lezárására. A két ország küldöttsége hétfőn találkozik Isztambulban, hogy tárgyaljanak a tűzszünet feltételeiről, úgyhogy mindkét ország számára fontos lehet, hogy katonai erőt is mutasson, ahogy elkezdődnek a tárgyalások.

Emiatt vállalkozhattak a hétvégén az ukránok egy nagyszabású akcióra. Mint mi is írtunk róla, negyvennél is több orosz katonai repülőt támadott meg az ukrán hadsereg, Oroszország több légi bázisán egyszerre. Ez az elmúlt hónapok legnagyobb támadása, amelyet az ukránok véghez vittek, a becslés szerint kétmilliárd dollárnyinál is nagyobb kárt okoztak az orosz harci gépekben.

Az orosz hadsereg mindeközben vasárnapra virradóra az eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre, összesen 472 drónt, valamint hét rakétát lőtt ki Ukrajnára az ukrán légierő becslése szerint.

(Kiemelt képünk csak illusztráció.)