Szeptemberre jelentettek be választást Szíriában

Szeptember közepére jelentette be a törvényhozási választásokat Szíria átmeneti kormányának választási bizottsága – írja a Reuters.

A Bassár el-Aszad szíriai diktatúráját tavaly decemberben megdöntő felkelés vezetője, Ahmed al-Saraa hatalomra kerülésekor elhúzódó átmeneti időszakot ígért, amiről azt mondta, hogy első szakasza is eltarthat egy évig, az első választásokra pedig jó eséllyel csak évek múltán kerülhet majd sor.

Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető Három évet szánnak az alkotmány megírására.

A mostani bejelentés szerint azonban már szeptember 15. és 20. között megtarthatják az Aszad-rezsim bukását követő első választásokat, amelyek egyelőre formálisan sem lesznek teljesen szabadok.

Az átmeneti kormány által alkalmazott új választási jogszabály szerint ugyanis a 150-ről 210 főre duzzasztott törvényhozó testületnek csupán 140 mandátumáról dönthetnek a választók. A képviselők egyharmadát pedig az iszlamista politikai irányzatot vivő elnök, al-Saraa jelöli ki.

Nagy felháborodást váltott ki, hogy a szíriai átmeneti kormány hozzányúlna az alaptantervhez A változtatás kritikusai attól tartanak, hogy iszlamista irányzatot vesz az oktatás, az új oktatási miniszter eleinte apró változtatásokat ígért, ami nem egészen tükrözi a valóságot.

Ezzel együtt az átmeneti kormány a választások kapcsán széles körű képviseletet ígért, és azt is vállalta, hogy külföldi megfigyelők számára engedélyezi a választási eljárás ellenőrzését.

A választásoktól a szíriai kormányzat legitimációjának növekedését várják, ami azért is fontos, hogy az Aszad-rezsimmel együtt az oroszbarát külpolitikával is szakító ország új szövetségi kapcsolatait rendező szerződések ratifikálásának kellő súlyt adjon. De az ország számos bel- és gazdaságpolitikai reformjának megvalósítása is az új testületre vár majd.